Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » সিসা দূষণ প্রতিরোধ সপ্তাহে বরিশালে মানববন্ধন
২৯ October ২০২৫ Wednesday ৯:১৮:৪৬ PM
সিসা দূষণ প্রতিরোধ সপ্তাহে বরিশালে মানববন্ধন

নগর প্রতিনিধি:

আন্তর্জাতিক সিসা দূষণ প্রতিরোধ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বরিশালে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।  

বুধবার সকালে নগরীর অশ্বিনী কুমার হলের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। 

কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক কাজী সাইফুদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ প্রফেসর শাহ সাজেদা, বেলার বিভাগীয় সমন্বয়কারী লিংকন বায়েন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক শাহাবুদ্দিন সরদার প্রমুখ।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন ইয়ুথনেট গ্লোবালের সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান শুভ। 

এ সময় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।  

বক্তারা বলেন, সিসা দূষণে বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ শিশুর রক্তে অতিরিক্ত সিসা পাওয়া গেছে, যা তাদের মানসিক বিকাশ ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি।

তারা আরও বলেন, সিসা দূষণের কারণে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং দেশের জিডিপির ৬ থেকে ৯ শতাংশ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। 
কর্মসূচিতে বক্তারা ভোগ্যপণ্যে মান নির্ধারণ, অবৈধ ব্যাটারি রিসাইক্লিং বন্ধ এবং কঠোর আইন প্রয়োগের দাবি জানান।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
