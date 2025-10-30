দশমিনায় পুলিশের অভিযানে আ.লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার
দশমিনা ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় পুলিশের বিশেষ অভিযান ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’-এ আওয়ামী লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৯ অক্টোবর) গভীর রাতে উপজেলার আলিপুর ইউনিয়নের খলিশাখালী গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়।
গ্রেপ্তাররা হলেন আলিপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. বেল্লাল হোসেন (মৃত হাতেম আলী চৌকিদারের ছেলে) এবং একই ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মো. হাসান বয়াতী (মকবুল হোসেন বয়াতীর ছেলে)।
দশমিনা থানা সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ৬ মার্চ আলিপুর ইউনিয়ন বিএনপির কাউন্সিল অধিবেশনে হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ রয়েছে, ওইদিন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের সভায় হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এতে শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন।
ঘটনার প্রায় তিন বছর পর, চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সবুজ ঢালী বাদী হয়ে দশমিনা থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার প্রেক্ষিতেই পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে।
দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল আলীম বলেন, “পুলিশের বিশেষ অভিযান ‘ডেভিল হান্ট’ চলমান রয়েছে। ওই মামলার অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা বেল্লাল হোসেন ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা হাসান বয়াতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। মামলার অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”
