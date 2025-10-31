Current Bangladesh Time
মিরপুরে দিনদুপুরে ১০০ ভরি স্বর্ণ লুট: ভোলায় গ্রেফতার ৩
৩১ October ২০২৫ Friday ১২:২৩:০০ PM
মিরপুরে দিনদুপুরে ১০০ ভরি স্বর্ণ লুট: ভোলায় গ্রেফতার ৩

ভোলা প্রতিনিধি:

রাজধানীর মিরপুর দারুসসালাম থানা এলাকায় ৪০ দিন আগে বেলা ১১টায় ব্যবসায়ী মোহাম্মদউল্লাহর বাড়িতে ডাকাতি হয়। ওই সময় ১০০ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৩২ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায় ডাকাতরা।

বৃহস্পতিবার বিকালে ভোলা থেকে কিছু স্বর্ণালংকারসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৮ এর ভোলা ইউনিট।

র্যাব কমান্ডার লে. মো. শাহরিয়ার রিফাত অভি জানান, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে আসামিদের অবস্থান চিহ্নিত হওয়ার পর র্যাব অভিযানে নামে। ডাকাতির পর সিসি ফুটেজ থেকে আসামিদের শনাক্ত করা হয়।

এর জের ধরে বুধবার ঢাকার সদরঘাট থেকে মামলার ৮নং আসামি মো. বেল্লালকে গ্রেফতার করে র্যাব-৪ এর সদস্যরা।

বেল্লালের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বৃহস্পতিবার জেলা সদরের ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে বেল্লালের বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব-৮  টিম।

এ সময় বেল্লালের ভাই মো. হোসেন, বকুল বেগম ও কুলসুম বেগমকে আটক করা হয়। এদের কাছ থেকে ডাকাতিকালে লুট হওয়া স্বর্ণালংকারের একটি এক ভরি ওজনের নেকলেস ও ৮০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এ সময় সিটি গোল্ডের আরও ৮ ভরি অলংকার জব্দ করা হয়।

র্যাব কমান্ডার জানান, ১৯ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় মাস্ক পরে কয়েকজন ব্যবসায়ী মোহাম্মদউল্ল্যাহর বাড়িতে গিয়ে কলিং বেল বাজান। দরজা খুলে দিলে এরা ভেতরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি করে ১০০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৩২ লাখ টাকা লুট করে নেয়। এ ঘটনার পর ব্যবসায়ী মোহাম্মদ উল্লাহ দারুসসালাম থানায় ৯ জনকে আসামি করে মামলা দেন।

এদিকে গ্রেফতারের পর আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে মূল স্বর্ণালংকারগুলো কার কাছে রয়েছে। তবে বিল্লালের কাছ থেকে র্যাব অনেক তথ্য পেয়েছে বলেও সূত্র জানায়। বেল্লালসহ আটকের সংখ্যা ৪ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে বেল্লাল এজাহারভুক্ত আসামি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
