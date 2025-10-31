Current Bangladesh Time
Home » ভোলা » মনপুরা » অনৈতিক কাজ করতে গিয়ে ধরা সেই জামায়াত নেতা বহিষ্কার
৩১ October ২০২৫ Friday ১২:২৭:৩৫ PM
অনৈতিক কাজ করতে গিয়ে ধরা সেই জামায়াত নেতা বহিষ্কার

মনপুরা ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার মনপুরায় বিধবা নারীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়ার পর বিয়ে করা সেই জামায়াত নেতা ওয়ার্ড সভাপতিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে এ তথ্য জানান উপজেলার ৫নং কলাতলী ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন। 

তিনি জানান, বুধবার রাতে কলাতলী ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী কার্যালয়ে এক জরুরি সভায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও নারীঘটিত ঘটনার তীব্র নিন্দার পাশাপাশি স্থায়ীভাবে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কৃত জামায়াত নেতা হলেন কলাতলি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি মো. শোয়াইব।

এ ব্যাপারে মনপুরা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা আমিমুল ইহসান জসিম জানান, কোনো অপকর্মকারীর স্থান জামায়াতে নই। তাকে স্থায়ীভাবে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে কলাতলী ইউনিয়নের বাতানখাল এলাকায় বিধবা নারীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় ধরে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে ওই বিধবা নারীকে বিয়ে করেন তিনি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
