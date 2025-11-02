Current Bangladesh Time
Home » কলাপাড়া » পটুয়াখালী » কলাপাড়ায় ২০ নেতাকর্মী নিয়ে ছাত্রদলে যোগ দিলেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতা
২ November ২০২৫ Sunday ৬:১৯:০১ PM
কলাপাড়ায় ২০ নেতাকর্মী নিয়ে ছাত্রদলে যোগ দিলেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতা

কলাপাড়া ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার চাকামইয়া ইউনিয়ন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন (চরমোনাই)-এর সাধারণ সম্পাদক তানিম আহমেদ প্রায় ২০ জন নেতাকর্মী নিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান করেছেন।

রোববার (০২ নভেম্বর) পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় একটি অনুষ্ঠানে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক পটুয়াখালী-৪ আসনের বিএনপির এমপি পদপ্রার্থী এবিএম মোশাররফ হোসেনের হাতে ফুল দিয়ে যোগদান করেন তারা।

ছাত্রদলে যোগ দেওয়া মো. তামিম আহমেদ জানান, প্রায় এক বছর আগে তাকে কলাপাড়া উপজেলার চাকামইয়া ইউনিয়ন ছাত্র আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরিবার বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাই তিনি পদত্যাগ করে সদিচ্ছায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রদলে যোগ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘আমার সবসময়ই বিএনপি পছন্দ ছিল এবং শহীদ জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে ভালো লাগত। তাই আমি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের রাজনীতি ছেড়ে ছাত্রদলে এসেছি।

যোগদানের বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কাজী ইয়াদুল ইসলাম তুষার এবং উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম ফাহিম জানান, ছাত্রদলে যোগ দেওয়া মো. তামিম আহমেদ এবং তার সঙ্গের অন্য নেতারা ছাত্রদলে যোগদান করেছে। এজন্য তাদের আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা উপজেলা ছাত্রদল সবসময়ই তাদের পাশে থাকব।

ছাত্রদলে যোগদানের বিষয়ে জানতে কলাপাড়া উপজেলা ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মো. নোমান সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এ বিষয়ে অবগত হয়েছেন, তবে কী কারণে তামিম ছাত্রদলে যোগদান করেছে তা তিনি জানেন না। খোঁজখবর নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
