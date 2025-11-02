কলাপাড়ায় যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কলাপাড়ায় যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত
প্রতিনিধি, কলাপাড়া (পটুয়াখালী)বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের প্রতিষ্ঠার ৪৭ তম বার্ষিকী উপলক্ষে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (২ নভেম্বর) বিকেল ৫ টায় শোভাযাত্রাটি পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। এতে স্থানীয় বিএনপি ও যুবদল নেতাকর্মীরা ব্যানার, ফেস্টুন ও শ্লোগানসহ অংশগ্রহণ করেন।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন।
কলাপাড়া উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হারুন অর রশীদের সভাপতিত্বে সমাবেশ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি হাজী হুমায়ুন সিকদার, সিনিয়র সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান খোকন হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান চুন্নু তালুকদার, পৌর বিএনপির সভাপতি গাজী মো. ফারুক, সাধারণ সম্পাদক মুসা তাওহীদ নান্নু মুন্সী। সমাবেশ প্রধান বক্তা ছিলেন পৌর যুবদলের আহবায়ক কামরুজ্জামান কাজল তালুকদার।
সমাবেশে বক্তারা যুবদলের ৪৭ বছরের ইতিহাস ও ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, যুবদলের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার জনগণের অধিকার আদায় ও দেশের যুবসমাজকে সংগঠিত করা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংগঠনের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।
