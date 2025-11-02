Current Bangladesh Time
Monday November ৩, ২০২৫ ১০:০৯ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » হিজলা » হিজলা উপজেলা আওয়ামী লীগের ৫ নেতাকে জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ
২ November ২০২৫ Sunday ১০:১৬:৩২ PM
Print this E-mail this

হিজলা উপজেলা আওয়ামী লীগের ৫ নেতাকে জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি:

হিজলা উপজেলায় বিএনপি কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের হওয়া বিস্ফোরক আইনের মামলায় ৫ আওয়ামী লীগ নেতা হাজিরা দিতে গেলে বিচারক জামিন মঞ্জুর না করে জেল হাজতে প্রেরণ করার নির্দেশ দেন।

প্রেরণ করা আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতাকর্মীরা হলেন-হিজলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান পন্ডিত শাহাবুদ্দিন আহমেদ, হিজলা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক লিয়াকত কাজী, বড়জালিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউপি সদস্য মোশারেফ তালুকদার, ইউপি সদস্য ইলিয়াস মেলকার, ইউপি সদস্য হুমায়ুন কবির।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ২২ জুলাই হিজলা উপজেলা বিএনপির অফিসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক শাহজালাল রাজিব বাদি হয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে শয়তানের নিঃশ্বাসে নিঃস্ব ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষ
শাপলা কলি নিবে এনসিপি: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
ভোলায় বিএনপি-বিজেপি সংঘর্ষ, আহত ৫০
ফরচুন সুজ’র কোটি টাকার জুতা আত্মসাৎ, মালিকের ভাইসহ গ্রেপ্তার ৩
বরিশাল বিভাগে ভোটের প্রচারে ভিন্ন কৌশল: এগিয়ে জামায়াত, পিছিয়ে বিএনপি

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 