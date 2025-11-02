হিজলা উপজেলা আওয়ামী লীগের ৫ নেতাকে জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ

Home » বরিশাল » হিজলা » হিজলা উপজেলা আওয়ামী লীগের ৫ নেতাকে জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ
২ November ২০২৫ Sunday ১০:১৬:৩২ PM
হিজলা উপজেলা আওয়ামী লীগের ৫ নেতাকে জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ
নিজস্ব প্রতিনিধি:
হিজলা উপজেলায় বিএনপি কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের হওয়া বিস্ফোরক আইনের মামলায় ৫ আওয়ামী লীগ নেতা হাজিরা দিতে গেলে বিচারক জামিন মঞ্জুর না করে জেল হাজতে প্রেরণ করার নির্দেশ দেন।
প্রেরণ করা আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতাকর্মীরা হলেন-হিজলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান পন্ডিত শাহাবুদ্দিন আহমেদ, হিজলা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক লিয়াকত কাজী, বড়জালিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউপি সদস্য মোশারেফ তালুকদার, ইউপি সদস্য ইলিয়াস মেলকার, ইউপি সদস্য হুমায়ুন কবির।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ২২ জুলাই হিজলা উপজেলা বিএনপির অফিসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক শাহজালাল রাজিব বাদি হয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন।
