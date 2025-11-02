Current Bangladesh Time
Monday November ৩, ২০২৫ ১০:০৯ AM
বাবুগঞ্জের চাঁদপাশায় শ্রমিক দলের ৯টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা
২ November ২০২৫ Sunday ১০:৪২:৪৩ PM
বাবুগঞ্জের চাঁদপাশায় শ্রমিক দলের ৯টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার(২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ইউনিয়নের ময়দানের হাট শ্রমিকদলের কার্যলায় এক সভায় এই ৯ টি ওয়ার্ড কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে তৃণমুল নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চাঁদপাশা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মোঃ রিপন ও সদস্য সচিব মোঃ মিল্টন হোসেন এ কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন। কমিটিতে ১নং ওয়ার্ডে মিরাজ ফকিরকে সভাপতি মোঃ মিন্টুকে সাধারণ সম্পাদক, ২ নং ওয়ার্ডে বাবুল বাড়ীকে সভাপতি ও ওমর সিদ্দিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক, ৩ নং ওয়ার্ডে সবুজ খানকে সভাপতি মোঃ ইরান গাজীকে সাধারণ সম্পাদক,৬ নং ওয়ার্ডে মোঃ শামীম ফকিরকে সভাপতি মোঃ সজিব খানকে সাধারণ সম্পাদক, ৭ নং ওয়ার্ডে মোঃ মনির হাওলাদারকে সভাপতি মাসুম হাওলাদারকে সাধারণ সম্পাদক, ৮ নং ওয়ার্ডে জুয়েল খানকে সভাপতি মিলন মীরকে সাধারণ সম্পাদক, ৯ নং ওয়ার্ডে রুবেল হোসেনকে সভাপতি হাফিজুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। এর আগে চাঁদপাশা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মোঃ রিপনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মোঃ মিল্টন হোসেন এবং সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল হোসেন এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন চাঁদপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি রুবেল সরকার, ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ হুমায়ুন কবির, ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক পারভেজ বেপারী,৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ হেমায়েত হোসেন,৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম নয়ন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব রমজান খলিফা, চাঁদপাশা ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সিয়াম, তানভীর, ইউনিয়ন শ্রমিক দল নেতা আরিফ হাওলাদার, রেজাউল হাওলাদার, শহিদুল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্ব গড়ে তোলা জরুরি।

তারা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে ও উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব ওহিদুল ইসলাম প্রিন্সর হাতকে শক্তিশালী করতে প্রতিটি নেতাকর্মীকে জনগণের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সমর্থন আদায় করতে হবে ।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
