রাঙ্গাবালীতে শ্রমিক দলে পদ না পেয়ে সুদসহ টাকা ফেরত চাইলেন কর্মী,অডিও ভাইরাল।
রাঙ্গাবালী ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মো. বদিরুজ্জামান জুয়েলের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে পদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত একটি অডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। একইসঙ্গে আর্থিক লেনদেনের কিছু স্ক্রিনশটও ফাঁস হয়েছে।
ভাইরাল অডিওতে বদিরুজ্জামান জুয়েলকে পদ না পাওয়া এক কর্মীর সঙ্গে টাকা ফেরত নিয়ে কথা বলতে শোনা যায়। সেখানে জুয়েল বলেন, ‘আমি তো পারিনাই, এখন কী করবো? আপনার জিনিস (টাকা) রাইখা লাভ আছে?’ জবাবে পদবঞ্চিত কর্মী আমিনুল ইসলাম জুয়েল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমার টাকা দুই বছর কেন রাখছেন? আপনি এখন কত টাকা ফেরত দিছেন?’ এসময় বদিরুজ্জামান বলেন, ‘আমি ১০ হাজার টাকা দিছি।’ তখন আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘চালিতাবুনিয়া থেকে যে টাকা দিছি, সে টাকাও সুদাসলে ফেরত দিতে হবে।’ উত্তরে বদিরুজ্জামান বলেন, ‘সে টাকাও কি চান? হিসাব করে বলেন, আমি দিয়ে দেবো।’
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রমিক দলের কমিটি গঠনের আশ্বাস দিয়ে বদিরুজ্জামান জুয়েল একাধিক কর্মীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। তবে পরবর্তীসময়ে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পদবঞ্চিতরা টাকার দাবিতে প্রকাশ্যে আসেন।
ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়নের বিএনপি কর্মী আমিনুল ইসলাম জুয়েল বলেন, ‘আমার মাধ্যমে চালিতাবুনিয়া ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদ দেওয়ার কথা বলে ৪০ হাজার টাকা নিয়েছেন। আমাকে ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়নের সভাপতি বানানোর কথা বলে আরও ২০ হাজার টাকা নিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি না রাখায় আমি সুদসহ টাকা ফেরত চাই।’
উপজেলা যুবদলের কর্মী সাকিল মাহামুদ বলেন, ‘জুয়েল ভাই নানা সময় প্রোগ্রামের কথা বলে আমার দোকান থেকে টাকা নিতেন। কমিটিতে ভালো পদ দেওয়ার আশ্বাসে মোট দুই লাখ ৯৫ হাজার টাকা নিয়েছেন। কিন্তু পরে কথা রাখেননি। স্থানীয় সালিশে ফেরত দেওয়ার কথা বললেও এখনো দেননি।’
আরেক কর্মী মাসুদ হাওলাদার বলেন, ‘কমিটিতে ভালো পদ দেওয়ার শর্তে আমি ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কথা রাখেননি। বিষয়টি জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতাদের জানিয়েছি।’
ভুক্তভোগীরা জানান, সম্প্রতি নতুন কমিটি ঘোষণার পর তারা ক্ষোভ প্রকাশ করলে বদিরুজ্জামান প্রথমে অস্বীকার করেন। পরে অবশ্য টাকার বিষয়টি স্বীকার করেন এবং পরিশোধের আশ্বাস দেন।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে বদিরুজ্জামান জুয়েল বলেন, ‘অডিওটি পুরোনো। আমি তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলাম, ফেরতও দিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।’
এ বিষয়ে পটুয়াখালী জেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক বাবু শিকদার বলেন, ‘খোঁজ নিচ্ছি। পরে বিস্তারিত জানাবো।’
তবে রাঙ্গাবালী উপজেলা শ্রমিক দলের সদস্যসচিব মুস্তাফিজুর রহমান খোকনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
