গৌরনদীতে ইয়াবাসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

একটি মাদকস্পটে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও থানা পুলিশ। এসময় তিন পিস ইয়াবা, মাদক সেবনের সরঞ্জাম ও স্পট থেকে বরিশালের গৌরনদী পৌর যুবদলের সদস্য সচিব গোলাম মাহতাবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
রবিবার (২ নভেম্বর) দিবাগত রাতে গৌরনদী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মেহেদী হাসান ও থানা পুলিশ যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করেন।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মাদক সেবন ও ক্রয়-বিক্রয়ের গোপন সংবাদ পেয়ে রবিবার দিবাগত রাতে পৌরসভার সুন্দরদী মহল্লার একটি মাদকস্পটে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ওই মাদকস্পট থেকে তিন পিস ইয়াবা, মাদক সেবনের সরঞ্জাম এবং গোলাম মাহতাব নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. তরিকুল ইসলামকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। তবে থানার এসআই জুয়েল জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারকৃত মাহতাবের সঙ্গে মাদক পাওয়া যায়নি। তিনি মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত।
