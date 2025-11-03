Current Bangladesh Time
Monday November ৩, ২০২৫ ৮:০৪ PM
Barisal News
Latest News
Home » গৌরনদী » বরিশাল » গৌরনদীতে ইয়াবাসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার
৩ November ২০২৫ Monday ৭:৫০:০৪ PM
Print this E-mail this

গৌরনদীতে ইয়াবাসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গৌরনদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

একটি মাদকস্পটে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও থানা পুলিশ। এসময় তিন পিস ইয়াবা, মাদক সেবনের সরঞ্জাম ও স্পট থেকে বরিশালের গৌরনদী পৌর যুবদলের সদস্য সচিব গোলাম মাহতাবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রবিবার (২ নভেম্বর) দিবাগত রাতে গৌরনদী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মেহেদী হাসান ও থানা পুলিশ যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মাদক সেবন ও ক্রয়-বিক্রয়ের গোপন সংবাদ পেয়ে রবিবার দিবাগত রাতে পৌরসভার সুন্দরদী মহল্লার একটি মাদকস্পটে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ওই মাদকস্পট থেকে তিন পিস ইয়াবা, মাদক সেবনের সরঞ্জাম এবং গোলাম মাহতাব নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. তরিকুল ইসলামকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। তবে থানার এসআই জুয়েল জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারকৃত মাহতাবের সঙ্গে মাদক পাওয়া যায়নি। তিনি মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে চোখ রাঙাচ্ছে ‘জলাতঙ্ক’
বরিশালে সরবরাহ বাড়ায় সবজির বাজারে স্বস্তি
বরিশালে শয়তানের নিঃশ্বাসে নিঃস্ব ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষ
শাপলা কলি নিবে এনসিপি: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
ভোলায় বিএনপি-বিজেপি সংঘর্ষ, আহত ৫০

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 