Home » চরফ্যাশন » ভোলা » মনপুরা » ভোলা-৪ আসনে ধানের শীষ পেলেন নুরুল ইসলাম নয়ন
৩ November ২০২৫ Monday ১০:৪৩:০৯ PM
ভোলা-৪ আসনে ধানের শীষ পেলেন নুরুল ইসলাম নয়ন

চরফ্যাশন ((ভোলা) প্রতিনিধি:

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা) আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন।

‎সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকালে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ২৩৭টি সংসদীয় আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

‎মনোনয়ন ঘোষণার খবর চরফ্যাশনে পৌঁছলে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। স্থানীয় নেতাকর্মীরা নয়নের মনোনয়নকে স্বাগত জানিয়ে বিজয়ের শপথ নেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

‎‎চরফ্যাশন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মনজুর হোসেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খায়রুল ইসলাম সোহেল ও দক্ষিণ আইচা থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম খন্দকার বলেন, নয়নের মতো ত্যাগী ও সাহসী নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া দলের সঠিক সিদ্ধান্ত। তার নেতৃত্বে ভোলা-৪ আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত হবে।

