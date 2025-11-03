ভোলা-৪ আসনে ধানের শীষ পেলেন নুরুল ইসলাম নয়ন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা) আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকালে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ২৩৭টি সংসদীয় আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মনোনয়ন ঘোষণার খবর চরফ্যাশনে পৌঁছলে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। স্থানীয় নেতাকর্মীরা নয়নের মনোনয়নকে স্বাগত জানিয়ে বিজয়ের শপথ নেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
চরফ্যাশন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মনজুর হোসেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খায়রুল ইসলাম সোহেল ও দক্ষিণ আইচা থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম খন্দকার বলেন, নয়নের মতো ত্যাগী ও সাহসী নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া দলের সঠিক সিদ্ধান্ত। তার নেতৃত্বে ভোলা-৪ আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত হবে।
