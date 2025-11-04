Current Bangladesh Time
'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে বিএনপির মনোনয়ন হারালেন মাদারীপুর-১ আসনের প্রার্থী
৪ November ২০২৫ Tuesday ৮:০৩:২৬ PM
‘জয় বাংলা’ শ্লোগান দিয়ে বিএনপির মনোনয়ন হারালেন মাদারীপুর-১ আসনের প্রার্থী

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

মাদারীপুর-০১ (শিবচর উপজেলা) আসনের কামাল জামান মোল্লার মনোনয়ন স্থগিত করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। ধারণা করা হয়, জয় বাংলা বলে স্লোগান দেওয়ায় তার মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই স্থগিত আদেশ প্রদান করেছেন অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল সোমবার (৩ নভেম্বর) গুলশানস্থ বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক সংবাদ সম্মেলনে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭টি সংসদীয় আসনের মধ্যে মাদারীপুর-০১ (শিবচর উপজেলা) আসনেও মনোনয়নপ্রাপ্ত কামাল জামান মোল্লার নাম ঘোষণা করা হয়। অনিবার্য কারণবশত: ঘোষিত মাদারীপুর-০১ (শিবচর উপজেলা) আসন ও দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম স্থগিত রাখা হলো।

কামাল জামান মোল্লা মাদারীপুর-০১ (শিবচর উপজেলা) আসনে মনোনয়ন পাওয়ার পর ফেসবুকে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। সেই পোস্টে এক ভিডিওতে দেখা যায়, কামাল জামান মোল্লা উপস্থিত সকলকে বলেন, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন। তারেক রহমান জিন্দাবাদ, ম্যাডাম খালেদা জিয়া জিন্দাবাদ, জিয়া্উর রহমান শহীদ হোক, জয় বাংলা। এই বলে তিনি জিহ্বায় কামড় দেন।

ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা: কামাল জামান জিহ্বায় কামড় দিয়ে লাভ নাই, দীর্ঘদিনের অভ্যাস ভুলতে সময় লাগবে। মাদারীপুর-১ আস‌নের বিএন‌পি ম‌নোনীত প্রার্থী জয় বাংলা তারেক রহমান জিন্দাবাদ।’

