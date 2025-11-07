Home » বরিশাল » বানারীপাড়া » তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে নির্বাচনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে: সান্টু
৭ November ২০২৫ Friday ৮:০৭:৪২ PM
তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে নির্বাচনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে: সান্টু
রাহাদ সুমন, বিশেষ প্রতিনিধি:
বরিশালের বানারীপাড়ায় ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেল ৩ টায় বানারীপাড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-২ আসনে দলীয় প্রার্থী এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু। এসময় তিনি বলেন
জিয়া পরিবার আমার ওপরে আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আপনাদের দোয়া ও আশীর্বাদে তিন তিনবার নমিনেশন দিয়েছে।, আমি জিয়া পরিবারের প্রতি এবং আপনাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ। আপনারা সবাই জাতীয়তাবাদী দলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ধানের শীষের পক্ষে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করবেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শের রক্ত তারুণ্যের অহংকার দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আগামীর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে নির্বাচনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ শাহ আলম মিঞার সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমান জুয়েলের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপজেলা বিএনপির সধারণ সম্পাদক, মোঃ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ মৃধা প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মোঃ মঞ্জুর খান, সহ-সভাপতি গোলাম মাহমুদ মাহাবুব মাষ্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রুহুল মল্লিক পৌর বিএনপির সভাপতি মোঃ ইমরান হোসেন প্রিন্স,সদ্য সাবেক আহবায়ক আহসান কবির নান্না হাওলাদার,সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুস ছালাম, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মোঃ সাব্বির আহমেদ সুমন হাওলাদার সদস্য সচিব মোঃমিজান ফকির,স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মোঃ সাইদুল ইসলাম শ্রমিক দলের সভাপতি মোঃ সম্রাট তালুকদার প্রমূখ।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
এক মঞ্চে বরিশাল জেলা-মহানগর বিএনপি, তৃণমূলে উচ্ছ্বাস
বরিশাল বিভাগে ২১ আসনে ভোটগ্রহণে প্রস্তুত ২৮১৮ কেন্দ্র