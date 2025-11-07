Current Bangladesh Time
Saturday November ৮, ২০২৫ ১:১৬ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বাকেরগঞ্জ » এক ইলিশের দাম ১০ হাজার ৭০০ টাকা
৭ November ২০২৫ Friday ৮:১৪:২৭ PM
Print this E-mail this

এক ইলিশের দাম ১০ হাজার ৭০০ টাকা

বাকেরগঞ্জ ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার বিশারীকাঠী গ্রামের আড়িয়াল খাঁ নদীতে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে প্রায় তিন কেজি ওজনের একটি ইলিশ। 

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে স্থানীয় জেলে সোহেল মোল্লার জালে ওঠে বড় সাইজের ইলিশটি। পরে মাছটি পালোয়ান মৎস্য আড়তে নিয়ে আসা হলে আড়তের মালিক মনির পালোয়ান ১০ হাজার ৭শ টাকায় কিনে নেন।

আড়তের মালিক মনির পালোয়ান বলেন, বরিশালের নদীতে এমন আকারের ইলিশ সচরাচর দেখা যায় না। নদীর ইলিশ সাধারণত এক থেকে দেড় কেজির মধ্যে থাকে। তিন কেজির ইলিশ পাওয়া বিরল।

তিনি বলেন, জাটকা নিধন রোধে সরকারের কঠোর নজরদারি, প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, অবৈধ জাল অপসারণ, অভয়াশ্রম বৃদ্ধি- এসব পদক্ষেপের কারণে বড় ইলিশ এখন নদীতে ফিরতে শুরু করেছে।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কান্তি ঘোষ বলেন, দেশে ইলিশের উৎপাদন বাড়লেও নদীতে সরবরাহ কম থাকায় দাম স্বাভাবিকভাবেই বেশি। 

জেলেরা মনে করছেন, নদী দূষণ ও দখল নিয়ন্ত্রণে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিলে ইলিশের চলাচল বাড়বে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। বড় ইলিশ বিক্রি করতে পেরে খুশি জেলে সোহেল মোল্লা। তার ভাষায়, এত বড় ইলিশ জীবনে এক-দুবারই ওঠে। ভালো দাম পেয়েছি, ভাগ্য ভালো বলতেই হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
এক মঞ্চে বরিশাল জেলা-মহানগর বিএনপি, তৃণমূলে উচ্ছ্বাস
বরিশাল বিভাগে ২১ আসনে ভোটগ্রহণে প্রস্তুত ২৮১৮ কেন্দ্র
বরিশালে বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্তদের বিভেদের মহড়া: মনোনয়ন না পাওয়াদের উপেক্ষা, কর্মীদের শঙ্কা
বরিশাল বিভাগের ৫টি আসনে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি, জামায়াতের মনোনয়ন নিয়ে রহস্য
চমক দিয়ে বরিশালের ১৬টি আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 