কলাপাড়ায় একদিনে চারজনের মৃত্যু

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় একদিনে চারজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। নিহতের মধ্যে রয়েছেন দুইজন স্বামী-স্ত্রী এবং পানিতে ডুবে মৃত্যু হওয়া দুই শিশু।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকালে উপজেলার ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের পেয়ারপুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে স্বামী সিরাজউদ্দিন খান (৭৫) ও তার স্ত্রী আকলিমা বেগমের (৬৫) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত আকলিমা সিরাজউদ্দিনের তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন।
এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিরাজউদ্দিনের বাড়ি পাশ্ববর্তী মোয়াজ্জেমপুর গ্রামে হলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে পেয়ারপুর গ্রাম সংলগ্ন নদীতে খেয়া নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নদীর তীরে একটি ঝুঁপড়ি ঘরে আকলিমাকে নিয়ে বসবাস করতেন তিনি।
মহিপুর থানার ওসি মাহমুদ হাসান জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে সিআইডি টিম ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে।
অপরদিকে, কলাপাড়ায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলো- তাসমিয়া (৭) ও তাইবা (২)। দুপুর পৌনে ১টায় তাসমিয়াকে এবং সকাল সোয়া ১০টায় তাইবাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
তাসমিয়া উপজেলার চাকামইয়া ইউনিয়নের নিশানবাড়িয়া গ্রামের রুহুল আমিন আকনের মেয়ে। তাইবা বালিয়াতলী ইউনিয়নের বড়বালিয়াতলী গ্রামের নূর হোসেনের মেয়ে। স্থানীয়রা জানান, দুই শিশুই বাড়ির সবার অগোচরে পুকুরে পড়ে যায়।
