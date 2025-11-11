Current Bangladesh Time
Wednesday November ১২, ২০২৫
কলাপাড়ায় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সহ গ্রেফতার ১০
১১ November ২০২৫
কলাপাড়ায় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সহ গ্রেফতার ১০

প্রতিনিধি, কলাপাড়া (পটুয়াখালী)পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নিষিদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি মো. নাজমুল হোসেন (২৮) কে গ্রেফতার করেছে কলাপাড়া থানা পুলিশ। মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার দিকে কলাপাড়া থানার পুলিশ উপপরিদর্শক মো. কামরুজ্জামান ও জাকির হোসেনের নেতৃত্বে সরকারি মোজাহারউদ্দিন বিশ্বাস কলেজের পিছন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

কলাপাড়া থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক মো. কামরুজ্জামান জানান, গ্রেফতারকৃত উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি নাজমুলের বিরুদ্ধে একাধিক রাজনৈতিক মামলা রয়েছে। বুধবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।এর আগে ডেভিল হান্ট অভিযানে উপজেলা আওয়ামী লীগ কর্মী ও বিভিন্ন মামলার ওরেন্টভুক্ত ৯ আসামিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

কলাপাড়া ও মহিপুর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো মিজানুর রহমান (৪৭), রাসেল আকন (৪০),নাসিমা(৩০), সেতারা (৫০) জাকির(৪৩), মো.ফেরদৌস হাওলাদার (৪৫),সাইফুল ইসলাম বাবুল (৩৫),আবুসালে মুসুল্লী (৪০),জাহাঙ্গীর চৌকিদার (৫০)।মঙ্গলবার দুপুরে এদের আদালতে প্রেরন করা হয়।

কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুয়েল ইসলাম বলেন, অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসাবে রাজনৈতিক, ওয়ারেন্ট, মাদক দ্রব্য ও ইয়াবা মামলার এজাহারভুক্ত আসামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
