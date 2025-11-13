মনপুরায় ধানখেতে হরিণ শাবক

ভোলার মনপুরায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে আসা একটি হরিণ শাবক ধানখেত থেকে উদ্ধার করেছে বনবিভাগ।
বৃহস্পতিবার ভোর ৬টায় উপজেলার আলমবাজার সংলগ্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাছে ধানখেত থেকে ওই হরিণ শাবকটি উদ্ধার করা হয়।
পরে সকাল সাড়ে ১০টায় উদ্ধার করা হরিণ শাবকটি উপজেলার দক্ষিণ সাকুচিয়া পচা কোড়ালিয়া বিটের আওতায় চর পাতালিয়া সংরক্ষিত বনে অবমুক্ত করা হয়।
বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ৩নং উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের আলম বাজার এলাকায় ধানখেতের পরিত্যক্ত জালের সঙ্গে আটকা পরে হরিণ শাবকটি। পরে স্থানীয়রা পচা কোড়ালিয়া বিটে দায়িত্বরত বনবিভাগের কর্মকর্তাদের খবর দিলে ভোর ৬টায় হরিণ শাবকটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরে সকাল সাড়ে ১০টায় পচা কোড়ালিয়া বিটের অধীন চরপাতালিয়া সংরক্ষিত বনে অবমুক্ত করা হয়।
এ ব্যাপারে মনপুরা রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. রাসেদুল ইসলাম জানান, আনুমানিক ৩ মাসের হরিণ শাবকটি কুকুরের তাড়া খেয়ে আলমবাজার মিনি বন থেকে লোকালয়ে চলে এসে জালের সঙ্গে আটকা পড়ে। পরে সেখান থেকে উদ্ধারের পর হরিণ শাবকটি চর পাতালিয়া বনে অবমুক্ত করা হয়েছে। তবে হরিণ শাবকটি নজরদারিতে রাখা হবে, যাতে কোনো মানুষ বা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী শাবকটির ক্ষতি করতে না পারে।
