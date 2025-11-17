Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » মেহেন্দিগঞ্জ » মেহেন্দিগঞ্জে কান্নার শব্দ শুনে পরিত্যক্ত শৌচাগারে মিলল নবজাতক
১৭ November ২০২৫ Monday ৬:১৩:১৩ PM
মেহেন্দিগঞ্জে কান্নার শব্দ শুনে পরিত্যক্ত শৌচাগারে মিলল নবজাতক

মেহেন্দিগঞ্জ ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার সাদেকপুর গ্রামে একটি শৌচাগার থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার সাদেকপুর গ্রাম থেকে নবজাতকটি উদ্ধার করা হয়।

মেহেন্দিগঞ্জ থানার ওসি মো. ফখরুল ইসলাম কালবেলাকে বলেন, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ওই গ্রামের বাসিন্দা মতিন হাওলাদার ফজরের নামাজ পড়তে বাসা থেকে বের হয়ে মসজিদে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাস্তার পাশে একটি পরিত্যক্ত শৌচাগার থেকে শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পান তিনি।

তিনি আরও বলেন, কাছে গিয়ে দেখতে পান শৌচাগারে কাঁথায় মোড়ানো অবস্থায় জীবিত নবজাতক ফেলে রাখা হয়েছে। তিনি নবজাতককে উদ্ধার করে নিজ হেফাজতে নিয়ে থানা পুলিশকে খবর দেন।

ওসি বলেন, নবজাতকের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে গভীর রাতে কেউ নবজাতককে পরিত্যক্ত শৌচাগারে ফেলে গেছে। তার বয়স ২-৩ দিন হতে পারে। নবজাতকের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, আপাতত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের অনুমতি সাপেক্ষে নবজাতককে উদ্ধার করা ব্যক্তি মতিন হাওলাদারের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। তিনিই নবজাতকের ভরণপোষণ করবেন। নবজাতকের চিকিৎসাসহ সার্বিক সহায়তা করবে উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অফিস।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
