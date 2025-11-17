Current Bangladesh Time
Tuesday November ১৮, ২০২৫ ৮:১১ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় এনসিপি’র সংবাদ সম্মেলন 
১৭ November ২০২৫ Monday ১০:২৬:২০ PM
Print this E-mail this

ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় এনসিপি’র সংবাদ সম্মেলন 

কাঠালিয়া (ঝালকাঠি) প্রতিনিধঃ

ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপি’র সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

আজ ১৭ নভেম্বর সোমবার দুপুরে কাঠালিয়া প্রেসক্লাব সভাকক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,ঝালকাঠি-১ (কাঠালিয়া- রাজাপুর) সংসদীয় আসনের মনোনীত প্রার্থী 

এনসিপি’র ফিনল্যান্ড শাখার আহ্বায়ক,মোঃ আহাদ শিকদার,তিনি জানান,আমরা প্রতিটি নির্বাচনী আসনের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করার চেষ্টা করব। তাতে আমরা নির্বাচিত হই,কি না হই,সংসদীয় এলাকার চিহ্নিত সমস্যা গুলো নিয়ে কাজ করব।

এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ বদিউন নবী পলাশ,

এনসিপি ঝালকাঠি জেলা যুগ্ম সমন্বয়ক, মুফতি মাসুম বিল্লাহ, জেলা সংগঠক,ওমর ফারুক আবু হানিফ,  এনসিপি কাঠালিয়া উপজেলা সমন্বয়ক, মহিউদ্দিন কালু মিয়া, রাজাপুর উপজেলার প্রধান সমন্বয়ক, মোঃ শাহরিয়ার শাকিল,এনসিপি কাঠালিয়া উপজেলা যুগ্ম সমন্বয়ক হারুন আর রশিদ সিকদারসহ এনসিপি ও জাতীয় যুব শক্তির জেলা উপজেলা নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,কাঠালিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি,মোঃ মাসউদুল আলম, সহ-সভাপতি ফয়সাল আহমেদ মিঠু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এইচ এম নাছির উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক মাসুমবিল্লাহ জুয়েল, প্রচার প্রচারণ সম্পাদক,মোঃ মাসুম বিল্লাহ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ খাইরুল আমিন, নির্বাহী সদস্য মোঃ মহসিন খান,মোঃ আহমাদুল্লাহ রবিউল, সদস্য মোঃ সারোয়ার সিকদার, মোঃ মাহফুজ গাজী,মোঃ ইলিয়াস হাওলাদার, সাংবাদিক আঃ রহিম প্রমুখ্য। 

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড
বরিশালে দ্বিতীয় দিনের মতো বাস চলাচল বন্ধ
খুলনা-বরিশাল বিভাগে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের ডাক
পুলিশে ব্যাপক রদবদল
বরিশালে অনির্দিষ্টকালের বাস ধর্মঘট

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 