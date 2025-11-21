ছাত্রদলকে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী হতে হবে -এবিএম মোশাররফ হোসেন
সৈয়দ রাসেল, কলাপাড়া.ধানের শীষের জয়ের জন্য ছাত্রদলকে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী হতে হবে। পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি, দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা জোরদার এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে নেতাকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে করণীয় নির্ধারণে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মতবিনিময় সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত হয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ্ব এবিএম মোশাররফ হোসেন একথা বলেন।
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টায় কলাপাড়া বিএনপি কার্যালয়ে উপজেলা, পৌর ও কলেজ শাখা ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলাপাড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি হাজী হুমায়ুন সিকদার, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান চুন্নু, পৌর বিএনপির সভাপতি গাজী মো. ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক মুসা তাওহীদ নাননু মুন্সী।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাবেক আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনির এবং সরকারি মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি সাইমুন রহমান ইসমাইল।
সভাপতিত্ব করেন কলাপাড়া উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কাজী ইয়াদুল ইসলাম তুষার। সঞ্চালনা করেন উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম ফাহিম। সঞ্চালনায় সহায়তা করেন পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব সিকদার জুয়েল ইকবাল এবং কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ বেলাল হোসাঈন।
নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে বিজয় নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে মাঠে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
এসময় সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি, ভোটারদের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং নির্বাচনী প্রচারণায় সক্রিয় থাকার ওপর জোর দেওয়া হয়।
