বরিশালে নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা
নিজস্ব প্রতিনিধি:
বরিশালে নির্বাচন কর্মকর্তা ও তার স্ত্রী সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। মোকাম বরিশাল বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রট আদালতে নির্বাচন কর্মকর্তা (পিরোজপুর) আব্দুল মান্নান ও তার স্ত্রী সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এর মামলা করেছেন এক ভুক্তভোগী। বিজ্ঞ আদালত মোকদ্দমাটি আমলে নিয়ে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায় এজাহার হিসাবেগন্য করার আদেশ প্রদান করেন। কোতয়ালী থানার মামলা নম্বর ৬৯/১১/২০২৫, যাহার জি.আর নম্বর ৭৬৬/২০২৫ (কোতয়ালী) বরিশাল।
গত ১৮ নভেম্বর ২০২৫, তারিখ বরিশাল বারের সিনিয়র আইনজীবী এ্যাডভোকেট মোঃ মহসিন মন্টু বাদীর পক্ষ হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামালায় এজাহারভুক্ত আসামীরা হলেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ( পিরোজপুর ) সাবেক উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বরিশাল সদর মো: আবদুল মান্নান, মান্নানের সহধর্মিণী আন্নি রহমান কেয়া, মাহমুদ জাভেদ, রেজিন-উল- কবির, মো: গোলাম মোস্তফা এবং মো: রাউফুর আলম।
মামলায় এজাহারে উল্লেখ করা হয় বিবাদীরা একদল সম্পদশালী, প্রভাবশালী ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী। প্রতারণা ও দুর্নীতি করিয়া যৌথ মালিকানায় নির্মিয়মান বহুতল ভবনের শরীকদারের ন্যায় সঙ্গত পাওনা আত্মত্মসাৎ করিয়া লাভবান হইয়া উচ্চাভিলাসী জীবন-যাপন করা তাহাদের পেশা ও নেশা। প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ ও দুর্নীতি করে বিবাদীগণ বিগত ৮-১০ বৎসরের মধ্যে কোটি কোটি টাকার অর্থ-সম্পদের মালিক বনে যান।
মোকদ্দমার বাদী এড. আনোয়ার হোসেন বাচ্চু ২০২২ সালের জুন মাসে স্ব-স্ত্রীক পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি-আরব গমনের পূর্বে যাবতীয় আয়-ব্যয় হিসাব সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য বাদী ও মামলার ১-২ নং বিবাদীর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ২টি ব্যাংকে ২টি চলতি হিসাবের ৫০পাতা বিশিষ্ট ১০০টি ব্ল্যাক চেকের পাতায় স্বাক্ষর করিয়া বিবাদীগণের জিম্মায় রাখিয়া যান। পরবর্তীতে বাদী ও বিবাদীদের যৌথ মালিকানাধীন ১৮টি ফ্লাট বিক্রয় বাবদ প্রায় “বার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ” টাকার আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী বাদীকে না দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া অপমানমুলক, অসৌজন্ন মূলক আচরন করেন এবং খুন জখমের হুমকি প্রদান করেন। সম্প্রতি বাদী ও বিবাদীদের যৌথ মালিকানাধীন বিক্রিত অবশিষ্ট ৬টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ৫টির দলিল রেজিস্ট্রেশন করিয়া দিতে বিবাদীরা বাদীকে কোতয়ালী মডেল থানায় ডাকিয়া নিয়া দলিল রেজিস্ট্রেশন করিয়া দিতে বাধ্য করিতে পুলিশি হয়রানি করার অভিযোগ করা হয়।
বর্তমানে বাদীর প্রাপ্য ৫০লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়া প্রতারনা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন বলিয়া মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাদীরা বাদীর সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করা সহ খুন জখমের হুমকি দিয়া বাদীর পাওনা টাকা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করায় আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬/৪০৭/৪২০/ ১০৯/৫০৬(২) ধারার অপরাধ আমলে নেয়া হয়। মামলার বাদী এডভোকেট আনোয়ার হোসেন বাচ্চু বিবাদীদের সাথে একাধিক বার আপোষ মিমাংশার চেষ্টা করিয়া ব্যার্থ হইয়া বিজ্ঞ আদালতে মোকদ্দমাটি দায়ের করেন।
মামলার তফসিলে বর্নিত নগরীর হাতেম আলী কলেজ রোডস্থ ১০ তলা আবাসিক ভবন “নেক্সাস মঞ্জুর টাওয়ার” নামীয় সম্পত্তির আয় ব্যায় সহ ক্রয় বিক্রয় হিসাব বিবরনী অডিট পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ওসি (তদন্ত) সুমন আইচ জানায় আদালতে মামলা হয়েছে,আসামিদের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে তবে গ্রেফতারের বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নিবে।b
