মনোনয়ন না পেলেও নির্বাচনের ঘোষণা হাসান মামুনের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ধানের শীষ না পেলেও পটুয়াখালী-৩ আসন (গলাচিপা-দশমিনা) থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি হাসান আল মামুন।
তিনি নিজেই যুগান্তরের কাছে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
এছাড়া হাসান মামুন ফেসবুকের মাধ্যমে গলাচিপা-দশমিনায় দলের নেতাকর্মীদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
বিএনপি ২৩৭ আসনে দলের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। যে ৬৩ টি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি, তার মধ্যে গলাচিপা-দশমিনা নিয়ে গঠিত পটুয়াখালী-৩ আসনটিও রয়েছে। এই আসনে বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের সঙ্গী নাগরিক অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। বিএনপি তাকে আসনটি ছেড়ে দিতে পারে—এমন গুঞ্জন রয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে এই আসনে মনোনয়ন পাওয়ার কথা ছিল হাসান মামুনের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলাম মাওলা রনি বিএনপিতে যোগ দিয়ে ধানের শীষ নিয়ে ভোট করেন। সেবার ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হন এই আসনে বিএনপি নেতাকর্মীদের কাছে জনপ্রিয় নেতা হাসান মামুন।তবে এবার স্থানীয় বিএনপি হাসান মামুনকে নিয়ে একাট্টা। তারা বলছেন, ৪৬ বছর ধরে এই আসনটি বিএনপির হাতছাড়া। এবার কিছুতেই অন্য কাউকে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই।
হাসান আল মামুন ধানের শীষের মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। তিনি যুগান্তরকে বলেন, আমি এখনও বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়ে শতভাগ আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি বিএনপি আমার দীর্ঘ ত্যাগ ও হামলা-মামলা বিবেচনায় অবশ্যই আমাকে মনোনয়ন দেবে। আমি মনে করি, সাধারণ মানুষ ও দলের নেতাকর্মীদের চাওয়া অনুযায়ী দল পটুয়াখালী-৩ আসনে প্রার্থী দেবে। এ আসনে যদি দল প্রার্থী নাও দেয় তাহলে সাধারণ জনগণ ও নেতাকর্মীদের প্রত্যাশা পূরণে আমি নির্বাচনে অংশ নেবো।
হাসান মামুন বলেন, ফ্যাসিস্ট শাসনের নানা হামলা-মামলা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে গলাচিপা-দশমিনার মানুষ। জীবন বাজি রেখে আমি তাদের নিয়ে মাঠে ছিলাম। আমার ত্যাগ ও দলের প্রতি আনুগত্য হাইকমান্ড জানে। ৪৬ বছর পর আসনটি ধানের শীষের হওয়া সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষ ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। আমার বিশ্বাস ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে আমাকেই মনোনয়ন দেওয়া হবে।
দশমিনা-গলাচিপায় মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৫২ হাজার ২৬১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৭৭ হাজার ১৫৪ ও ১ লাখ ৭৫ হাজার ১০৫ জন নারী ভোটার রয়েছেন। এছাড়া আসনটিতে দুজন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আছেন।
পটুয়াখালী-৩ আসনে এখন পর্যন্ত প্রার্থী দেয়নি বিএনপি। গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে আসন ছেড়ে দেওয়ার গুঞ্জন রয়েছে। জামায়াতে ইসলামী থেকে এ আসনে অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহ-আলমকে প্রার্থী করা হয়েছে। একইভাবে হাফেজ মাওলানা মুফতী আবু বকর সিদ্দীক নামে একজনকে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করেছে ইসলামী আন্দোলন।
