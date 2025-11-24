ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে বরিশালে মানববন্ধন

দেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা ভোলা থেকে মূল ভূখণ্ডে পৌঁছাতে ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে বরিশালে মানববন্ধন হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টায় নগরীর অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে বরিশালে বসবাসরত ভোলাবাসী।
ভোলার বাসিন্দা বিএম কলেজ শিক্ষার্থী কামরুল আহসান বলেন, ৫৬ লাখ কোটি টাকার খনিজ সম্পদ মজুত রয়েছে ভোলায়। আমার সম্পদের কিঞ্চিৎ দিয়ে ভোলাবাসীর দাবি আদায় করা হোক। আমরা সরকারের টাকা চাচ্ছি না। আমাদের টাকা দিয়ে আমাদের একটা সেতু নির্মাণের দাবি জানাচ্ছি।
মানববন্ধনে ভোলা নিবাসী বিএম কলেজ শিক্ষার্থী আয়শা সিদ্দিকা বলেন, ভোলা দেশের অন্যতম বৃহৎ দ্বীপ জেলা হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত নদীপথের ওপর নির্ভর করতে হয়। দুর্যোগকালীন কিংবা জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ে। একটি সেতু নির্মিত হলে এসব ভোগান্তি দূর হবে এবং স্থানীয় অর্থনীতি গতিশীল হবে।
ভোলার বাসিন্দা হান্নান উদ্দীন শাকিল বলেন, দীর্ঘদিনের দাবি আদায়ে আমরা রাজপথে নেমেছি। এবার আমাদের ন্যায্য দাবি আদায় করেই আমরা বাড়ি ফিরব।
বহু বছর ধরে আলোচনায় থাকলেও এখনো সেতু নির্মাণের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ না থাকায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে বলেও অভিযোগ করেন তারা। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা দ্রুত এই সেতু নির্মাণে সরকারকে জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।
