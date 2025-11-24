Current Bangladesh Time
Tuesday November ২৫, ২০২৫ ৬:১৬ AM
Barisal News
Latest News
Home » গৌরনদী » বরিশাল » গৌরনদীতে ছাত্রদল কর্মীকে কুপিয়ে জখম
২৪ November ২০২৫ Monday ১১:১৬:৫২ PM
গৌরনদীতে ছাত্রদল কর্মীকে কুপিয়ে জখম

গৌরনদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের গৌরনদীতে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের জের ধরে সৈকত খান (২৬) নামের এক ছাত্রদল কর্মীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় সোমবার সকালে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে  স্থানীয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন সৈকত খান অভিযোগ করে বলেন, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে কুতুবপুর হাইস্কুল মাঠে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করি। ওই টুর্নামেন্ট সম্পর্কে বদরপুর গ্রামের আমিনুল ইসলাম, শুভ ফকিরকে কেন জানানো হয়নি- এ নিয়ে রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে তারা বিরোধ সৃষ্টি করে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে আমাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।

এ ব্যাপারে বক্তব্যের জন্য অভিযুক্ত আমিনুল ইসলামের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

গৌরনদী থানার ওসি মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, লিখিত অভিযোগের তদন্তসাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

