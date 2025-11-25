Current Bangladesh Time
বরিশালে পাওনাদারের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, বাদীর কারাদণ্ড

নগর প্রতিনিধি:

বরিশালে পাওনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করায় এক বাদীকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) বরিশালের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাবিবুর রহমান চৌধুরী এ আদেশ দেন।

দণ্ডিত জালাল কোরাইশী বরিশাল শহরের রিফিউজি কলোনি এলাকার বাসিন্দা রহম আলী কোরাইশীর ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাজিব মজুমদার। তিনি জানান, জালাল মিথ্যা অভিযোগে নগরীর দক্ষিণ আলেকান্দা কাজীপাড়া এলাকার বাসিন্দা মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। পরে কোতোয়ালি মডেল থানার এসআই মো. আব্দুল্লাহ আল জোবায় তদন্ত করে অভিযোগটি মিথ্যা বলে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

তিনি আরও বলেন, তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বাদীকে হাজির হয়ে মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক মামলা করায় তার বিরুদ্ধে কেন শাস্তিযোগ্য ব্যবস্থা নেয়া হবে না তা জানাতে নোটিশ দেয়। কিন্তু বাদী আদালতে হাজির হননি, এমনকি কোনো আইনজীবীর মাধ্যমে জবাবও দেননি।

এতে আদালত বাদীকে এক হাজার টাকা জরিমানা করেন জানিয়ে রাজিব মজুমদার বলেন, যা অনাদায়ে বাদীকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। বাদীর অনুপস্থিতিতে আদালত এ আদেশ দেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
