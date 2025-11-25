বরিশালের হেলে পড়া ভবন পরিদর্শন শেষে যা জানাল বিসিসি
নগর প্রতিনিধি:
বরিশাল নগরীর বেলতলা এলাকায় হেলে পড়া ভবনসহ পাশাপাশি দুটি ভবনেই ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে সিটি করপোরেশন। দুটির একটি ভবনও পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়নি। এমনকি হেলে পড়া ভবনটি প্ল্যানের বাইরে পাঁচতলা নির্মাণ করা হয়েছে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে বরিশাল সিটি করপোরেশনের একটি টিম হেলেপড়া ভবন পরিদর্শনে গিয়ে প্রাথমিক তদন্তে এ তথ্য খুঁজে পান। তবে কোন ভবনটি হেলে পড়েছে তা নিশ্চিত হতে পারেনি তারা।
তাই এ বিষয়ে অধিকতর তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী। তিনি জানিয়েছেন, তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এর আগে গত ২১ নভেম্বর ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দেশের বিভিন্ন স্থান। এর তিন দিন পর ২৩ নভেম্বর সকালে বরিশাল নগরীর বেলতলা মাহামুদিয়া মাদ্রাসাসংলগ্ন পাঁচ ও চারতলা বিশিষ্ট দুটি ভবনের একটি অপরটির অপর হেলে পড়তে দেখেন স্থানীয়রা। এর পরই শুরু হয় আতঙ্ক। স্থানীয় এবং বাড়ি মালিকদের ধারণা- ভূমিকম্পের কারণেই হেলে পড়েছে ভবনটি।
সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বরিশাল সিটি করপোরেশনের স্থপতি মো. সাইদুর রহমান লুসান বলেন, আমরা প্রকৌশল শাখা, সম্পত্তি শাখাসহ সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতিনিধিদের নিয়ে বেতলায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সরেজমিনে দেখা গেছে, একটি ভবনের চাপে অপর ভবনের স্যানেটারি পাইপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিচ থেকে হেলেপড়ার বিষয়টি বোঝা গেলেও আসলে কোনটি হেলে পড়েছে সেটা বলা দুষ্কর।
এই কর্মকর্তা বলেন, সরেজমিনে প্রাথমিক তদন্তে দুটি ভবনেই ত্রুটি খুঁজে পাওয়া গেছে। নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা কেউ বিল্ডিংকোড অনুসরণ করেনি। প্ল্যান অনুযায়ী দুটি ভবনের মাঝে পাঁচ ফিট ফাঁকা রাখার কথা। কিন্তু দুই ভবন মালিকের কেউ সেই নিয়ম মানেনি। তারা তাদের সীমানা ঘেঁষেই ভবন বানিয়েছেন।
তাছাড়া ১৪ বছর পূর্বে নির্মাণ হওয়া ভবনটি চারতলা প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া। কিন্তু সেখানে পাঁচতলা নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সিটি করপোরেশনের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। তবে পাশে এক বছর আগে নির্মাণ হওয়া ভবন মালিক প্ল্যান দেখাতে পারেনি।
বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী বলেন, ভূমিকম্পের কারণেই এমনটা ঘটেছে কিনা তা এখানো আমরা নিশ্চিত নই। সোমবার আমাদের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তাদের রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট পেলে বিষয়টি বোঝা যাবে। তাছাড়া এই ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
