Tuesday November ২৫, ২০২৫ ৬:১৯ PM
Home » কলাপাড়া » কুয়াকাটা পৌর যুবদলের উদ্যোগে অসহায় জেলে পল্লীর ৫ শতাধিক মানুষের মাঝে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ
২৫ November ২০২৫ Tuesday ৩:১৩:২২ PM
কুয়াকাটা পৌর যুবদলের উদ্যোগে অসহায় জেলে পল্লীর ৫ শতাধিক মানুষের মাঝে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ

কুয়াকাটা পৌর যুবদলের উদ্যোগে অসহায় জেলে পল্লীর ৫ শতাধিক মানুষের মাঝে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্লবার বেলা সারে ১১ টায় পটুয়াখালীর কলাপাড়ার লতাচপলী ইউনিয়নের শরীফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম উদ্বোধ করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহি কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এ,বি,এম মোশাররফ হেসেন।

মেডিকেল ক্যাম্পে গাইনী বিশেষজ্ঞ, মেডিসিন, ফিজিও থ্রাফি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিভিন্ন ধর্মের সহস্রাধিক নারী পুরুষদের চিকিৎসা সেবাপ্রদান করেন। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়া বিনামুল্যে ঔষধ বিতরন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌর যুবদল সভাপতি সৈয়দ মোঃ ফারুকের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন কুয়াকাটা পৌর বিএনপির সভাপতি আঃ আজিজ মুসুল্লী, কুয়াকাটা পৌর যুব দলের সভাপতি সৈয়দ মোঃ ফারুক, সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম মিরন, সাবেক আহবায়ক আক্কাস হাওলাদারসহ মহিপুর থানা ও লতাচাপলী ইউনিয়ন এবং কুয়াকাটা পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। দিনভর চলে যুবদলের ফ্রি মেডিকেল সেবা কার্যক্রম চলে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
