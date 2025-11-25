Home » বরিশাল » বানারীপাড়া » বানারীপাড়ায় বিধবা সৎ মাকে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী দিয়ে হত্যা চেষ্টা: গ্রেফতার-১
২৫ November ২০২৫ Tuesday ৩:৫৫:৪১ PM
বানারীপাড়ায় বিধবা সৎ মাকে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী দিয়ে হত্যা চেষ্টা: গ্রেফতার-১
বিশেষ প্রতিনিধি:
বিধবা সৎ মা লাভলী বেগমকে বাড়ী ছাড়া করে জায়গা দখলের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীদের দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ সৎ ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বরিশালের বানারীপাড়া পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডে । মামলা সুত্রে জানা গেছে, গত ১৭ নভেম্বর .দুপুর দেড়টার দিকে লাভলী বেগম বাসায় দুপুরের রান্নার কাজ করছিলেন। এ সময় তার বাসায় সৎ ছেলে মোঃ শাহজামান খান (তুহিন), তার স্ত্রী পারুল বেগম, আবুল হোসেন,তার স্ত্রী শাবানা, আাহাদ ও সনিয়া সহ অজ্ঞাত ৪/৫ জনের একটি দল ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে প্রবেশ করে। এসময় তারা লাভলী বেগমকে
অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে বসত বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়। এতে লাভলী বেগম ও তার মেয়ে লিমা আক্তার প্রতিবাদ করলে তারা তাদের পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। লাভলী বেগমকে এসময় শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। হামলাকারীরা এসময় তার গলায় থাকা স্বর্নের চেইন, আলমারিতে থাকা ৮০ হাজার ৭৫০ টাকা নিয়ে যায় এবং বসত ঘরের আসবাবপত্র ভাংচুর করে। তাদের ডাক চিৎকার শুনে স্হানীয়রা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা দ্রুত পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা লাভলী বেগম ও তার মেয়ে লিমা আক্তারকে উদ্ধার করে
বানারীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করেন। এ ঘটনায়
১৮ নভেম্বর লাভলী বেগম বাদী হয়ে বানারীপাড়া থানায় মোঃ শাহজামান খান ( তুহিন)
( ৫০), মেসাঃ পারুল বেগম ( ৪২) আবুল হোসেন( ৪৫), মোসাঃ শাবানা বেগম (৩৮) আহাদ(২৮) মোসাঃ সনিয়া খানম (৩০) কে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। মামলার ৩ নম্বর আসামী মোঃ আবুল হোসেন (৪৫) কে ২২ নভেম্বর সকাল ১১ টায় পৌর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসা থেকে বানারীপাড়া থানা পুলিশ গ্রেফতার করে বরিশালে জেল হাজতে পাঠায়। প্রসঙ্গত,
এর আগে শাহজামান খান (তুহিন) তার ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী আবুলের মাধ্যমে গত ১৯ জুলাই সৎ মা বিধবা লাভলী বেগমের বিরুদ্ধে বরিশাল আদালত একটি মামলা করান। পরে তদন্তে মামলাটি মিথ্যা,বানোয়াট ও ভিত্তিহীন প্রমানিত হয়। প্রসঙ্গত, প্রয়াত প্রকৌশলী শাহজাহান খান রাজধানীর শ্যাওরাপাড়ায় নিজ বাড়ীতে বসবাস করতেন। বেশ কয়েকটি বাড়ি, দোকান সহ কোটি কোটি টাকার সম্পদ গড়ে ছিলেন তিনি। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার এক ছেলে ও তিন মেয়ে সবার বিয়ে হয়ে গেছে। অভিযোগ রয়েছে
কেউ খোঁজ খবর রাখতো না বাবার। সবাই সম্পদ লুন্ঠনের ব্যস্ত ছিল। বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ শাহজাহান খান উপায়ান্তর না পেয়ে আত্মীয় স্বজনদের পরামর্শে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।তার ২য় স্ত্রী মনে করছিলেন স্বামীর মৃত্যুর পরে হয়তো নির্ভরযোগ্য নিরাপদ একটা ভবিষ্যত থাকবে তার। কিন্তু তাকে
আটকিয়ে জীবননাশের হুমকি দিয়ে সব সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়া হয় । আইন অনুযায়ী “দু” আনা সম্পত্তি পেলেও কোটি টাকার মালিক হতেন দ্বিতীয় স্ত্রী বিধবা লাভলী বেগম। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এখন সব ছেড়ে মাথা গোঁজার একমাত্র ঠাঁই বানারীপাড়া পৌর শহরের বসত বাড়িটিও তার জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবাহযোগ্য মেয়েটিকে নিয়ে তার দিন- রাত কাঁটে সন্ত্রাসীদের ভয়- আতংকে। ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা একই বাড়ির ভিতরে সৎ ছেলে তুহিনের বাসায় অবস্থান করে তাস খেলে। সন্ত্রাসী এ চক্রটি মাদক ব্যবসায়ীর জড়িত থাকতে পারে বলেও স্থানীয়দের ধারণা। কিছু দিন আগে এই বাসার সামনে থেকে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে মাদকসহ আটক করে ডি,বি পুলিশ।
