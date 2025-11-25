Current Bangladesh Time
Tuesday November ২৫, ২০২৫ ৬:২০ PM
Barisal News
Latest News
Home » কাউখালী » পিরোজপুর » নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন
২৫ November ২০২৫ Tuesday ৪:০৩:৪৮ PM
Print this E-mail this

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতাবাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পিরোজপুরের কাউখালী সাংগঠনিক শাখার আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার(২৫নভেম্বর) উপজেলা রোডস্থ মহিলা পরিষদের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শাহিদা হক।এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি জাহানুর বেগম, সহ-সভাপতি জাহানারা হাবিব, আন্দোলন সম্পাদিকা ফরিদা ইয়াসমিন, প্রশিক্ষন সম্পাদক প্রভাতী রানী মৃধা,আন্দোলন সদস্য শামীমা আক্তার প্রমুখ।সংবাদ সম্মেলনে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ, নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা ও বৈষম্য দূরীকরণে স্থানীয় প্রশাসনসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়ক: তীক্ষ্ণ বাঁক ও বাজারের চাপে বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি
” মাটির সাথে কৃষকের মেলবন্ধন ” – বাঙালির ঐতিহ্য “‘নবান্ন উৎসব “
বরিশালে নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা
কলাপাড়ায় ইসলামী আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ তিন নেতাকে দল থেকে বহিস্কার
নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ : কলাপাড়ায় নৌবাহিনী প্রধান

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 