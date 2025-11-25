Current Bangladesh Time
Wednesday November ২৬, ২০২৫ ৪:১৫ AM
Home » বরিশাল » বাকেরগঞ্জ » বাকেরগঞ্জ কৃষক দলের সভাপতিকে অব্যাহতি
২৫ November ২০২৫ Tuesday ১১:৪৩:৪৩ PM
বাকেরগঞ্জ কৃষক দলের সভাপতিকে অব্যাহতি

বাকেরগঞ্জ ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

দলীয় শৃঙ্খলা ও সংগঠন বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের বরিশাল দক্ষিণ জেলাধীন বাকেরগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাসকে সংগঠন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

তারস্থলে জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের বাকেরগঞ্জ উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি জামাল হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী কৃষকদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন এবং সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল উপরোক্ত কমিটি অনুমোদনসহ বাকেরগঞ্জ উপজেলা শাখার দলীয় সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন বলে সোমবার (২৪ নভেম্বর) তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় সংসদের দফতর সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দীর্ঘদিন থেকে দলের অনুমোদন ছাড়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দলের ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াসহ সুস্পষ্ট একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২৩ নভেম্বরের একটি প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের বরিশাল দক্ষিণ জেলাধীন বাকেরগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাসকে সংগঠন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

জেলা কৃষক দলের দায়িত্বশীল একাধিক সূত্রে জানা গেছে, দলকে শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল রাখতে সবাইকে দলীয় নীতিমালা মেনে চলতে হবে। কেহই দলের উর্ধ্বে নয়। শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অব্যাহত থাকবে।

অপরদিকে জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের বাকেরগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাসকে সংগঠন থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন দলের নেতাকর্মীরা।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
