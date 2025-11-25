Current Bangladesh Time
বরিশাল সদর » ঐতিহ্যবাহী চরমোনাইর মাহফিল আগামীকাল থেকে শুরু
২৬ November ২০২৫ Wednesday ১২:০০:৪৮ AM
ঐতিহ্যবাহী চরমোনাইর মাহফিল আগামীকাল থেকে শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি:

আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার দেশব্যাপী বিস্তৃত, সংগঠিত ও জনপ্রিয় ধারা চরমোনাই তরিকার ৩ দিনব্যাপী বার্ষিক মাহফিল আগামীকাল বুধবার শুরু হবে। ঐতিহ্যবাহী মাহফিল প্রতিবছর অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়।
দুপুরে চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম এর উদ্বোধনী বয়ানের মাধ্যমে মাহফিলের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। তিন দিনব্যাপী মাহফিলে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় মোট সাতটি প্রধান বয়ান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ও সমাপনী বয়ান পেশ করবেন চরমোনাই পীর। আর মাঝের তিনটি বয়ান পেশ করেন বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটির নায়েবে আমীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম, শায়েখে চরমোনাই। এছাড়াও দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন সময়ে বয়ান করেন।
চরমোনাই জামেয়া রশিদিয়া আহসানাবাদ কর্তৃক আয়োজিত মাহফিলের ব্যবস্থাপনায় থাকে বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি। মাহফিলের ২য় দিন ২৭ নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটা থেকে দেশের শীর্ষ উলামায়ে কেরাম ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ৩য় দিন একই সময়ে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র জমায়েত অনুষ্ঠিত হবে।
মাহফিলে আগত মুসল্লিদের সেবা ও শৃঙ্খলার জন্য সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন। চিকিৎসার জন্য একশ শয্যার হাসপাতাল রয়েছে যেখানে দেশের শীর্ষ চিকিৎসকরা সার্বক্ষণিক জরুরী সেবা প্রদান করবেন। দুইটি ওয়াটার এ্যাম্বুলেন্সসহ ৫ টি এ্যাম্বুলেন্স থাকবে রোগীদের জরুরী স্থানান্তরের জন্য। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ-আনসার বাহিনীর পাশাপাশি নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত থাকবে। ফায়ার সার্ভিসের একটি দল সদাপ্রস্তত অবস্থায় থাকবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
