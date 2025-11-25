বাবুগঞ্জের ছাত্রদল নেতা হত্যা মামলার আসামি আমির ঢাকায় গ্রেফতার

বাবুগঞ্জের ছাত্রদল নেতা হত্যা মামলার আসামি আমির ঢাকায় গ্রেফতার
নিজস্ব প্রতিনিধি:
বরিশালের বাবুগঞ্জে আলোচিত ছাত্রদল নেতা মোঃ রবিউল ইসলাম হত্যা মামলার এজহারভুক্ত ২ নম্বর আসামি মোঃ আমির খান (৩২)-কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মিরপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা নজরদারি ও মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে আমির খানের অবস্থান শনাক্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পরে মিরপুরের একটি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তার আমির খান বাবুগঞ্জ উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের চর জাহাঁপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং খলিল খানের ছেলে। এ ঘটনায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আগরপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সরকারি পুলিশ পরিদর্শক মোঃ দেলোয়ার হোসেন গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আসামিকে শিগগিরই আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং মামলার তদন্ত আরও দ্রুত অগ্রসর হবে। ছাত্রদল নেতা রবিউল ইসলামকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। মামলার গুরুত্বপূর্ণ আসামি গ্রেফতারের খবরে স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।
