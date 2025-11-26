Current Bangladesh Time
Wednesday November ২৬, ২০২৫ ৭:২৩ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » বাবুগঞ্জে জাতীয় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন
২৬ November ২০২৫ Wednesday ৭:০৩:৩২ PM
Print this E-mail this

বাবুগঞ্জে জাতীয় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন

বাবুগঞ্জ(বরিশাল)প্রতিনিধি ॥ দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি, আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে বরিশালের বাবুগঞ্জে দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে বাবুগঞ্জ উপজেলার মাঠে বর্ণাঢ্য র‌্যালির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। বর্ণাঢ্য র‌্যালীটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা মিলনায়তনে এসে শেষ হয়। উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর ও ভেটোনারি হাসপাতালের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ প্রদীপ কুমার সরকারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদর্শনী মেলার শুভ উদ্বোধন করেন বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারুক আহমেদ। ভেটোনারি সার্জন ডাঃ মাহফুজ আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাবুগঞ্জ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা এ.এফ.এম নাজমুস সালেহীন,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নাসরিন জোবায়েদা আক্তার,জুলাই আন্দোলনে শহীদ আবিরের পিতা মিজানুর রহমান,উপজেলা জামায়াত ইসলামীর সেক্রেটারি সালাম মাঝি,জুয়েল হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে বেকার যুবকগন গাভী ও ষাড় পালনের মাধ্যমে বেকারত্ব সমস্যা দূর করছে। যারা বেকার এখনো কোন কাজ পায়নি, তারা গবাদিপশু-পাখি পালনে এগিয়ে আসলে আমরা সহযোগিতা করব। আপনারা পশু পাখি পালন করে সফলতা অর্জন করতে পারেন। প্রাণী পালন করে দুধ, মাংস বিক্রি করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।

আলোচনা সভা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। মেলায় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রকার পাখি, ষাড়, গাভি, ছাগল, হাঁস-মুরগি, কবুতর প্রদর্শনে ৩০টি স্টল অংশগ্রহন করে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়ক: তীক্ষ্ণ বাঁক ও বাজারের চাপে বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি
” মাটির সাথে কৃষকের মেলবন্ধন ” – বাঙালির ঐতিহ্য “‘নবান্ন উৎসব “
বরিশালে নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা
কলাপাড়ায় ইসলামী আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ তিন নেতাকে দল থেকে বহিস্কার
নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ : কলাপাড়ায় নৌবাহিনী প্রধান

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 