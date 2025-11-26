বাবুগঞ্জে জাতীয় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন

বাবুগঞ্জ(বরিশাল)প্রতিনিধি ॥ দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি, আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে বরিশালের বাবুগঞ্জে দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে বাবুগঞ্জ উপজেলার মাঠে বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। বর্ণাঢ্য র্যালীটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা মিলনায়তনে এসে শেষ হয়। উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর ও ভেটোনারি হাসপাতালের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ প্রদীপ কুমার সরকারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদর্শনী মেলার শুভ উদ্বোধন করেন বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারুক আহমেদ। ভেটোনারি সার্জন ডাঃ মাহফুজ আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাবুগঞ্জ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা এ.এফ.এম নাজমুস সালেহীন,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নাসরিন জোবায়েদা আক্তার,জুলাই আন্দোলনে শহীদ আবিরের পিতা মিজানুর রহমান,উপজেলা জামায়াত ইসলামীর সেক্রেটারি সালাম মাঝি,জুয়েল হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে বেকার যুবকগন গাভী ও ষাড় পালনের মাধ্যমে বেকারত্ব সমস্যা দূর করছে। যারা বেকার এখনো কোন কাজ পায়নি, তারা গবাদিপশু-পাখি পালনে এগিয়ে আসলে আমরা সহযোগিতা করব। আপনারা পশু পাখি পালন করে সফলতা অর্জন করতে পারেন। প্রাণী পালন করে দুধ, মাংস বিক্রি করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।
আলোচনা সভা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। মেলায় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রকার পাখি, ষাড়, গাভি, ছাগল, হাঁস-মুরগি, কবুতর প্রদর্শনে ৩০টি স্টল অংশগ্রহন করে।
