খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে মাদ্রাসাতে ছাগল সদকা দিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদল

Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে মাদ্রাসাতে ছাগল সদকা দিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদল
২ December ২০২৫ Tuesday ৪:৫৭:২১ PM
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে মাদ্রাসাতে ছাগল সদকা দিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদল
বাবুগঞ্জ প্রতিনিধিঃ বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে ছাগল সদকা করা হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১ টার দিকে উপজেলার জামিয়া কাছিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় শিশুদের উপস্থিতিতে ছাগল জবাই করে দোয়া করা হয়। বাবুগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদলের উদ্যোগে এ ছাগল সদকা করা হয়েছে।
বাবুগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদলের সভাপতি ফরিদ হোসেন ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিন্টুর নেতৃত্বে এ আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব ওয়াহিদুল ইসলাম প্রিন্স। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শ্রমিকদলের সহ-সভাপতি শাদাহাদ, ইসমাইল বেপারী, মহাসিন উদ্দিন সামিম, হুমায়ূন, আইয়ুব আলী,উপজেলা শ্রমিকদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন আহমেদ,মাধবপাশা ইউনিয়ন শ্রমিকদলের আহ্বায়ক জুয়েল হাওলাদার, সদস্য সচিব মোস্তফা, যুগ্ম আহ্বায়ক হুমায়ূন,রহমতপুর ইউনিয়ন শ্রমিকদলের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান সৌরভ, সদস্য সচিব মোঃ রানা খান, যুগ্ম আহ্বায়ক আলতাফ হোসেন, সিদ্দিকুর রহমান,মোঃ আজাদ হোসেন,নরুল ইসলাম, কেদারপুর ইউনিয়নের আহ্বায়ক আপু খন্দকার, সদস্য সচিব বাবু শরীর ,দেহেরগতি ইউনিয়ন কো-আহ্বায়ক সোহাগ, জাহাঙ্গীর নগর ইউনিয়নের সদস্য সচিব রেজাউল করিম,জিয়াউল,মোঃ আলমগীর হোসেন, বিএনপির নেতা মেকবুল আলী খান,কেদারপুর ইউনিয়ন বিএনপির ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি জাফর হাওলাদার, দেহেরগতি ইউনিয়ন বিএনপির ১নং ওয়ার্ডের সভাপতি হালিম খান, সহ-সভাপতি সবুজ হাওলাদার, শ্রমিকদলের নেতা এনায়াত কাজী , প্রিন্স,রকি,সোহাগ হাওলাদার প্রমুখ।
বাবুগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদলের সভাপতি ফরিদ হোসেন বলেন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতাই আজ পুরো জাতির কামনা। তিনি শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন—তিনি ভোটাধিকার, গণতন্ত্র এবং মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামের আলোকবর্তিকা। গণতন্ত্রের লড়াইয়ের নাম বেগম খালেদা জিয়া। রাষ্ট্রীয় অবহেলা ও অন্যায়ের মধ্যেও তিনি সবসময় অটল থেকেছেন। আজ তিনি অসুস্থ, কিন্তু তার আদর্শ—তার সাহস—এখনও লক্ষ কোটি মানুষের মনে অমর হয়ে আছে। আমরা বাবুগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদলের উদ্যোগে তার জন্য ছাগল সদকা দিয়েছি। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি এবং এ জন্য পুরো জাতিকে দোয়া করার আহ্বান জানাচ্ছি।
বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব ওয়াহিদুল ইসলাম প্রিন্স বলেন আজকে এখানে আমরা দোয়া চাইতে এসেছি, মহান আল্লাহ যেন বেগম খালেদা জিয়াকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাহলে আমরা বেঁচে থাকব। আমরা মনে করি, বেগম জিয়া বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে জাতীয়তাবাদী শক্তির এখন ঐক্যের প্রয়োজন।
এ সময় উপস্থিত আলেম ওলামাবৃন্দ বলেন, ’দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের খুব আস্থাভাজন এবং মহব্বতের মানুষ । বাবুগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদলের পক্ষ থেকে এই সদকাটি পাঠিয়েছেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনার জন্য। তার জানের সদকা স্বরূপ এয়াতিম ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে একটি ছাগল সদকা করা হল।আমরা সকলেই দোয়া করেছি যেন আল্লাহ উনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতার নেয়ামত দান করেন।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
অনেকের শাসন দেখেছেন এবার ইসলামপন্থিদের সুযোগ দিন : রেজাউল করীম
বরিশালে এইডসে আক্রান্ত ২০, এর মধ্যে ১১জন শিক্ষার্থী
ব্রিফিংয়ে কাঁদলেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসক
আধুনিক বরিশালে অগ্নিনির্বাপণের বেহাল দশা, কে বাঁচাবে কাকে?