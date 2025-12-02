Current Bangladesh Time
Wednesday December ৩, ২০২৫ ১:১৫ AM
Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » বেগম খালেদা জিয়া’র রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর নামে ছাগল সদকা দিলেন প্রিন্স
২ December ২০২৫ Tuesday ৫:৩৮:২১ PM
বেগম খালেদা জিয়া’র রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর নামে ছাগল সদকা দিলেন প্রিন্স

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) প্রতিনিধি : বরিশালের বাবুগঞ্জে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা ও জানের সদকা হিসেবে এতিমখানায় ও অসহায় মানুষের মাঝে ছাগল জবাহ করে গোস্ত বিতরণ করা হয়েছে। এসময় নেত্রীর সুস্থতার জন্য বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয়।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব ওয়াহিদুল ইসলাম প্রিন্স এর উদ্যোগে নিজ বাড়ীতে একটি খাসি ছাগল জবাহ করে গোস্ত অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এদিকে ওয়াহিদুল ইসলাম প্রিন্স’র নির্দেশনায় উপজেলার পূর্ব রহমতপুর জামিয়া ও কাসেমিয়া এতিমখানায় একটি খাসি ছাগল বিতরণ করেন উপজেলা শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চাঁদপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলমগীর হোসেন স্বপন, সদস্য সচিব শাহিন হোসেন, উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি ফরিদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিন্টুসহ বিএনপি ও শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দ। এসময় বাবুগঞ্জ বিএনপির সদস্য সচিব ওয়াহিদুল ইসলাম প্রিন্স বলেন, দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধু আমাদের নেত্রী না। সে আমাদের মা। আমি তার পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে ছাগল সদকা দিয়েছি। আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দ্রুত আমাদের মাঝে ফিরেয়ে দিবে সেই কামনায় দোয়া মোনাজাত করেছি আমরা।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
