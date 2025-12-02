Current Bangladesh Time
২ December ২০২৫
কাউনিয়ায় স্কুলছাত্রী অপহরণ, চারজনের বিরুদ্ধে মামলা

নগর প্রতিনিধি:

বরিশাল কাউনিয়া এলাকায় ষষ্ঠ শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে অপহরন করে একদল যুবক। এঘটনায় ভুক্তভুগীর মা নুপুর বেগম বাদী হয়ে কাউনিয়া থানায় চারজনকে আসামি করে একটি অপহরন মামলা দায়ের করেন।

গত ২৭ নভেম্বর রাত ৯টার দিকে বিসিসি ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিসিক রোডে অপহরণের ঘটনাটি ঘটে।

মামলায় অভিযুক্ত আসামীরা হলেন— রিয়াদ (১৮), সুমন ওরফে পিচ্চি সুমন (৫০), হেলাল (৫০) এবং আলমগীর (৫০)।

এজাহার সুত্রে জানা যায়, নগরীর মথুরানাথ পাবলিক স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির সুফিয়া আক্তার (১২) নামে এক শিক্ষার্থীকে জোরপূর্বক মাহিন্দ্রা গাড়িতে তুলে নেয় একদল যুবক। পাকা সড়কের ওপর থেকে শিক্ষার্থীকে হঠাৎ ধরে গাড়িতে তুলে নেওয়ার পর অভিযুক্তরা দ্রুত এলাকা ত্যাগ করে।

নুপুর বেগম জানান, রিয়াদ দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে যাওয়া–আসার পথে ওই শিক্ষার্থীকে উত্যক্ত করছিল। বিষয়টি পরিবারগতভাবে একাধিকবার নিষেধ করা হলেও আচরণ বন্ধ হয়নি। পরবর্তীতে ঘটনার দিন পরিকল্পিতভাবে রিয়াদ তার সহযোগীদের নিয়ে সুফিয়াকে অপহরণ করে। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে ব্যর্থ হয়ে ভুক্তভোগীর মা থানায় মামলা দায়ের করে। এঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেছেন ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা।

অন্যদিকে কাউনিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ ইসমাইল হোসেন জানান, মামলা দায়েরের পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে অপহৃত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করেছে। ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
