Current Bangladesh Time
Wednesday December ৩, ২০২৫ ১:১৫ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরগুনা » বরগুনা সদর » বরগুনায় বিএনপির মেয়াদোত্তীর্ণ সব কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা
২ December ২০২৫ Tuesday ৬:৪২:৪৩ PM
Print this E-mail this

বরগুনায় বিএনপির মেয়াদোত্তীর্ণ সব কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

বরগুনা প্রতিনিধি:

বরগুনা জেলাধীন সব উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় বিএনপি। 

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। 

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ায় বরগুনা জেলার আওতাধীন সব উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন শাখার কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, শিগগিরই নতুন করে বরগুনা জেলার সংশ্লিষ্ট সব ইউনিটের কমিটি পুনর্গঠন করে ঘোষণা দেওয়া হবে। 

বিএনপির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে সব কমিটি বিলুপ্তির খবরে বরগুনা জেলায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ এটিকে সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত করার উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে অনেকেই হঠাৎ করে বিলুপ্তির সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। 

জেলা বিএনপির একাধিক নেতা জানান, উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি দীর্ঘদিন ধরে মেয়াদোত্তীর্ণ থাকায় সাংগঠনিক তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছিল। নতুন করে কমিটি গঠনের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে দলকে আরও সক্রিয় ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিএনপির এ সিদ্ধান্ত সংগঠনকে আরও বেগবান করবে। 

বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব হুমায়ুন হাসান শাহিন বলেন, মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি বিলুপ্ত করা সাংগঠনিক একটা প্রক্রিয়া। নির্বাচন-পূর্ববর্তী সময়ে যেহেতু কমিটিগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে, তাই হয় নির্বাচনের আগে কিংবা পরে সুবিধাজনক সময়ে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
অনেকের শাসন দেখেছেন এবার ইসলামপন্থিদের সুযোগ দিন : রেজাউল করীম
বরিশালে এইডসে আক্রান্ত ২০, এর মধ্যে ১১জন শিক্ষার্থী
ব্রিফিংয়ে কাঁদলেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসক
আধুনিক বরিশালে অগ্নিনির্বাপণের বেহাল দশা, কে বাঁচাবে কাকে?
বরিশালে এক বছরে বেকার বেড়েছে ৩ হাজার

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 