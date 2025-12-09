বরিশালে সাংবাদিক ফিরোজ মোস্তফার উপর হা’ম’লাকারী পুলিশ সদস্য ক্লোজড
নগর প্রতিনিধি:
বরিশালে এশিয়ান টেলিভিশনের সাংবাদিককে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। গুরুতর অবস্থায় তাকে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ হামলার ঘটনায় বরিশাল মেট্রোপলিটন আমানতগঞ্জ ফাঁড়ি কর্মরত কনস্টেবল নাবিদ আনজুম সম্পৃক্ত থাকায় তাকে ক্লোজড করা হয়েছে।
আহত সাংবাদিক ফিরোজ মোস্তফা জানান, সোমবার রাত ৮টার দিকে নগরীর গোড়া চাঁদ দাস রোডে এশিয়ান টিভির অফিসে জোর করে প্রবেশ করে আমানতগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত কনস্টেবল নাবিদ আঞ্জুম। এসময় ফিরোজ মোস্তফাকে অতর্কিতভাবে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয়। ৯৯৯ এ ফোন করলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। আহত ফিরোজের সাথে কনস্টেবল নাবিদ আঞ্জুমের আগে থেকেই পরিচয় ছিল এবং তার অফিসে যাতায়াত ছিলো। এই সূত্র ধরে তার অফিসে অবৈধ কাজ করার সুযোগ না পেয়ে এই হামলার ঘটনা ঘটায়।
মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার সদর দপ্তর সুশান্ত সরকার জানিয়েছে, এ ঘটনায় উক্ত কনস্টেবল নাবিদ আনজুমকে ক্লোজ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে সাংবাদিক ফিরোজ মোস্তফার উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ। তারা ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন।
