ভোলায় বাবা–ছেলেকে আটকে রেখে নির্যাতন, তিনজন গ্রেফতার
ভোলা প্রতিনিধি:
ভোলায় জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাবা ও ছেলেকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে বর্বোরোচিত নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
আহতরা হলেন ভোলা সদর উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের শাহমাদার গ্রামের গোলদার বাড়ির আবুল কামাল (৬৩) ও তার ছেলে মো. উজ্জ্বল (৩৬)। তারা বর্তমানে ভোলা ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে গত সোমবার (রাতে) স্থানীয় তেমাথা এলাকা থেকে তাদের জোরপূর্বক তুলে নেওয়া হয়। পরে বাপ্তা এলাকার মুন্সি বাড়িতে আটকে রেখে রড, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারধর করা হয়।
আবুল কামাল ও তার ছেলে জানান, প্রায় দুই মাস আগে একই বিরোধকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিল্লাল, মাসুদ, হারুনসহ কয়েকজন তাদের ভয়ভীতি দেখিয়ে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেওয়ার মাধ্যমে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। এ ঘটনায় তারা আদালতে মামলা দায়ের করলে অভিযুক্তরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে নতুন করে হামলা চালায়।
স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘণ্টাব্যাপী অভিযান চালিয়ে তাদের উদ্ধার করে। পরে স্বজনদের সহায়তায় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
ঘটনার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে রায়হান, সাইদুল (ছাইদুল) ও ইয়ামিনসহ তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করেছে। তবে অন্য অভিযুক্তদের পাওয়া যায়নি।
ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনেরুল ইসলাম বলেন, এই ঘটনায় পুলিশ রাতেই তিনজনকে আটক করেছে। বাবা-ছেলের পক্ষ থেকে ভোলা মডেল থানায় একটি মামলা করেছেন। বাকিদের আটকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে ফ্ল্যাটে ঢুকে সাংবাদিককে পুলিশ কনস্টেবলের হাতুড়ি পেটা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-০৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশর বিদ্রোহী প্রার্থীর আর্বিভাব