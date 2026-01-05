কাঁঠালিয়া উপজেলা ওলামালীগের সভাপতিসহ ২ আওয়ামী লীগ নেতা আটক
ঝালকাঠি প্রতিনিধিঃ
ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলা ওলামা লীগের সভাপতি মাওলানা দেলোয়ার হোসাইনসহ দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ।
৫ জানুয়ারি সোমবার মাগরিব নামাজ বাদ পৃথক দু’টি স্থান থেকে এদেরকে গ্রেফতার করা হয়।
কাঠালিয়া বাসস্টান থেকে উপজেলা ওলামায়ে লীগের সভাপতি মাওলানা দেলোয়ার হোসেন (৫৫) কে অপরদিকে উপজেলার পাটিখালঘাটা ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড যুবলীগের সেক্রেটারি মোঃ মহারাজ মল্লিক (৪৫) কে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, কাঠালিয়া থানা অফিসার ইনচার্জ আবু নাছের রায়হান। তিনি জানান,থানা পুলিশের দু’টি টিম পৃথক দু’টি অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত মাওলানা দেলোয়ার ও মহারাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
