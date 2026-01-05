কলাপাড়ায় বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ

সৈয়দ রাসেল, কলাপাড়াপটুয়াখালীর কলাপাড়া পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেলে পৌর শহরের ৬নং ওয়ার্ডের অয়েল মিল মসজিদ সংলগ্ন সোসাইটি মার্কেটের দোতালায় এই দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলাপাড়া পৌর বিএনপির সভাপতি গাজী মোঃ ফারুক, সাধারণ সম্পাদক মুসা তাওহীদ নাননু মুন্সী, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম তালুকদার, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিশ্বাস শফিকুর রহমান টুলু বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সদস্য নুরুল হক মুন্সী, সাবেক কাউন্সিলর মোঃ জাকির সিকদার, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক কবিরুল মৃধা এবং উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ঢালি রুহুল আমিন অভি, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক বিশ্বাস রাশেদ মোশাররফ কল্লোল প্রমুখ।
এছাড়াও কলাপাড়া পৌরসভার ৬-৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মীরা বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। পাশাপাশি দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন হাওলাদার ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিরাজুল ইসলাম। দোয়া পরিচালনা করেন উপজেলা ওলামা দলের সহ-সভাপতি মাহমুদুল হক সাইফী।
উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর ঢাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালে মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ছয়টায় ফজরের ঠিক পরে মারা যায় বেগম খালেদা জিয়া।
