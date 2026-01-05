Current Bangladesh Time
ইউএনও’র কাছ থেকে কম্বল পেয়ে খুশি আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের নারী, পুরুষ সদস্যরা

সৈয়দ রাসেল, কলাপাড়া (পটুয়াখালী): পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় শীতের তীব্রতা লাঘবে ইউএনও এর কাছ থেকে কম্বল পেয়ে খুশি হলেন আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের নারী, পুরুষ সদস্যরা।

রবিবার রাতে কলাপাড়া ইউএনও কাউছার হামিদ তীব্র শীত উপেক্ষা করে উপজেলার গোড়া আমখোলা পাড়া, কেরানিপাড়ায় রাখাইন পরিবারের সদস্যদের হাতে কম্বল তুলে দেন।

এসময় তাঁর সাথে ছিলেন কলাপাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসীন সাদেক, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মোকসেদুল আলম, সিপিপি’র সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান খান, এলজিইডি’র সহকারী প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান।

এর আগে একই দিন সন্ধ্যায় পৌরশহরের এতিমখানা হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিশু শিক্ষার্থী, ফায়ার ফাইটার সদস্য, নীলগঞ্জ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, মহিপুর থানার হাজতখানায় আটককৃত বন্দিদের জন্য প্রায় ৮০০ কম্বল বিতরণ করেন ইউএনও কাউছার হামিদ।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মোকসেদুল আলম বলেন, দুর্যোগ ও ত্রান অধিদপ্তরের সহায়তায় উপজেলায় দু:স্থ মানুষের মাঝে ২৯০০ কম্বল বিতরন করা হয়েছে। শীতার্ত মানুষের জন্য বিতরন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

