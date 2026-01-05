Current Bangladesh Time
পটুয়াখালী–১ আসন: নির্বাচনি মাঠে নবীন–প্রবীণ মুখোমুখি

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

আওয়ামী লীগবিহীন পটুয়াখালী–১ সংসদীয় আসনে এবারের নির্বাচনে চলছে একটি ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক সমীকরণে। এবার এখানে শুধু দল বনাম দল নয়—নির্বাচনটি পরিণত হয়েছে অভিজ্ঞতা বনাম প্রত্যাশার ফুলঝুরিতে। প্রবীণ বনাম নবীন নেতৃত্বের মুখোমুখি লড়াইয়ে।

মাঠে নামা একাধিক নবীন প্রার্থীর প্রচেষ্টা থাকলেও ভোটের বাস্তব হিসাব ভিন্ন। এখানে এখনো অভিজ্ঞতার পাল্লাই ভারি। এই বাস্তবতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং সাবেক বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী।

এ আসনে মাঠের রাজনীতিতে একটি অলিখিত নিয়ম রয়েছে—যে প্রার্থীর সংগঠন শক্ত, পরিচিতি গভীর এবং ভোটব্যাংক পরীক্ষিত, তিনিই এগিয়ে থাকেন সব সময়। পটুয়াখালী–১ আসনে সেই বাস্তবতায় আলতাফ হোসেন চৌধুরীর অবস্থান বর্তমানে এখনো অনেকটা দৃঢ়।

একটি পৌরসভা ও তিনটি উপজেলার ২৫টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। পুরুষ ও নারী ভোটারের সংখ্যা প্রায় সমান হওয়ায় ভোটের ফল নির্ধারণে সামান্য দোলাচলও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তবে মাঠ পর্যায়ের হিসাব বলছে, এই বিপুল ভোটারগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এখনো পরিচিত নেতৃত্ব, দলীয় কাঠামো ও অভিজ্ঞতার দিকেই ঝুঁকছে।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী এ আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন— বিএনপির আলতাফ হোসেন চৌধুরী, জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট মো. নাজমুল আহসান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. ফিরোজ আলম, খেলাফত মজলিশের মোহাম্মদ সাইয়েদুর রহমান, এবি পার্টির মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব, গণঅধিকার পরিষদের মো. শহিদুল ইসলাম ফাহিম, জাসদের গৌতম চন্দ্র শীল এবং জাতীয় পার্টির আ. মন্নান হাওলাদার।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রার্থীর সংখ্যায় বৈচিত্র্য থাকলেও ভোটের মাঠে সমীকরণ একমুখী। বিএনপি প্রার্থী আলতাফ হোসেন চৌধুরী একাধিকবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নিয়ে মাঠে রয়েছেন। তার রয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ার, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—সুসংগঠিত দলীয় কাঠামো। বিশেষ করে মির্জাগঞ্জ উপজেলায় তিনি কার্যত একক শক্তি, যা তাকে ভোটের দৌড়ে স্পষ্টভাবে এগিয়ে রেখেছে।

অন্যদিকে নবীন প্রার্থীদের সবাই এবার জাতীয় নির্বাচনে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছেন। তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যে পরিবর্তন, স্বচ্ছতা ও নতুন নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি থাকলেও মাঠপর্যায়ে সংগঠন, কর্মী ও ভোটব্যাংকের ঘাটতি স্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে অনেকেরই  প্রচারণা সীমাবদ্ধ থাকছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ছোট পরিসরের সভায়, যা বৃহৎ ভোটারগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট নয় বলেই মনে করছেন স্থানীয় রাজনীতিবিদরা।

তবে নবীন প্রার্থীরা নিজেদের দুর্বল ভাবছেন না। গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মো. শহিদুল ইসলাম ফাহিম বলেন, নবীন–প্রবীণের এই লড়াইয়ে আমরা সর্বোচ্চ দিয়ে মাঠে আছি। মানুষ এখন বিকল্প নেতৃত্বের কথাও ভাবছে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. ফিরোজ আলম দাবি করেন, পটুয়াখালীসহ দক্ষিণাঞ্চল চরমোনাই পীরের আদর্শের শক্ত ঘাঁটি। আমাদের একটি নির্দিষ্ট ভোটভিত্তি রয়েছে।

তবে মাঠের বাস্তবতা বলছে, এসব ভোটভিত্তি এখনো বিএনপির শক্ত সংগঠনের জন্য বড় হুমকি হয়ে ওঠেনি। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এ আসনে উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, পরিচিত নেতৃত্ব ও দলীয় কাঠামোই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তরুণ ও প্রথমবার ভোটারদের একটি অংশ পরিবর্তনের কথা বললেও, তারা এখনো দৃঢ়ভাবে কোনো নবীন বিকল্পের পক্ষে একাট্টা হয়নি।

পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকার কুট্টি বলেন, দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু আমাদের জন্য বড় শোক। তবুও দলের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সরাসরি নির্বাচন মনিটরিং করছেন। পটুয়াখালী–১ আসনে আমাদের প্রার্থী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর বিজয় নিয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী। দলের প্রতিটি নেতাকর্মী দলের প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিতে সর্বোচ্চ ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শেষপর্যন্ত ফল নির্ধারণ হবে ভোটারদের বাস্তব হিসাবেই। পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এ মুহূর্তে অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী ঢেউ তৈরি হয়নি। ফলে পটুয়াখালী–১ আসনের নির্বাচন এখনো প্রবীণ নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে।

সব মিলিয়ে এ আসনের নির্বাচন শুধু একটি সংসদীয় আসনের ফল নয়—এটি হয়ে উঠেছে পরিবর্তনের ভাষা বনাম প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির শক্তির পরীক্ষা। প্রায় তিন লাখ ভোটারের রায়ই চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেবে—এ লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
