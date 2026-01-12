সৌদির সড়কে প্রাণ গেল পটুয়াখালীর যুবকের

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় রফিকুল ইসলাম (৪০) নামে বাংলাদেশি এক যুবক নিহত হয়েছেন। রোববার (১১ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় রাত ১২টার দিকে রিয়াদের জমজম ইসরা রোডে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহত রফিকুল ইসলাম পটুয়াখালী সদর উপজেলার ৯ নম্বর ছোটবিঘাই ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাটাখালী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই এলাকার আজিজ হাওলাদারের মেজো ছেলে। তার স্ত্রী ও দুটি ছোট সন্তান রয়েছে।
নিহতের সহকর্মী ইউসুফ জানান, প্রতিদিনের মতো কাজ শেষে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, পরিবারের অভাব-অনটন দূর করে স্বচ্ছল জীবন গড়ার আশায় ২০২৩ সালে সৌদি আরবে পাড়ি জমান রফিকুল ইসলাম। সেখানে তিনি একজন নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। খবরটি দেশে পৌঁছালে ছোটবিঘাই ইউনিয়নের কাটাখালী গ্রামে শোকের মাতম শুরু হয়।
নিহতের চাচা বারেক হাওলাদার বলেন, ‘আমার ভাতিজা খুব ভালো ছেলে ছিল। অনেক দেনা করে তাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম। এখন ওর স্ত্রী আর ছোট ছোট দুটি সন্তান কীভাবে থাকবে এই চিন্তায় আমরা ভেঙে পড়েছি। আমরা চেষ্টা করছি যত দ্রুত সম্ভব মরদেহ দেশে আনার ব্যবস্থা করতে।’
এ দিকে পরিবারের পক্ষ থেকে রফিকুল ইসলামের মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।
