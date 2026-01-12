Current Bangladesh Time
জনগণের খেদমতেই তারেক রহমানের রাজনীতি: জয়নুল আবেদীন

বাবুগঞ্জ(বরিশাল)প্রতিনিধি : বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন বলেছেন, তারেক রহমান দীর্ঘ ১৮ হাজার মাইল দূরে থেকে দল পরিচালনা করেছেন। জনগণের দায়িত্ব নেওয়ার জন্যই তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে চান।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে এবং বিকেলে চাঁদপাশা ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে আরজি কালিকাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন বলেন, “এই দেশ ধ্বংস করে দিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা ও তার দোসররা পালিয়ে গেছে। ফ্যাসিস্ট সরকার তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ৯২টি মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে হয়রানি করেছে। শুধু কেন্দ্রীয় নেতারাই নয়, বাবুগঞ্জের তৃণমূল নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধেও মিথ্যা মামলা দিয়ে নিপীড়ন চালানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “ধানের শীষ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এবং তারেক রহমানের। ধানের শীষ বাবুগঞ্জের প্রতিটি মানুষের প্রতীক। বাবুগঞ্জের মাটি আমার মাটি, এখানকার মানুষ মাটির মতোই খাঁটি।”

নিজ এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমি আসার পথে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা নিজ চোখে দেখেছি। আমি কথা দিচ্ছি, এই অবস্থা আর থাকবে না। নারী ও দেশের উন্নয়নের কথা সবচেয়ে বেশি ভেবেছেন বেগম খালেদা জিয়া। তারই সন্তান তারেক রহমান দেশের উন্নয়নের জন্য সুপরিকল্পিত কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।”

অনুষ্ঠানে মাধবপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি অহিদুল ইসলাম খান ও চাঁদপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলমগীর হোসেন স্বপনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সুলতান আহমেদ খান, সদস্য সচিব ওয়াহিদুল ইসলাম প্রিন্স এবং জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মো. তসলিম উদ্দিন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শামসুল আলম ফকির ও মো. আরিফুর রহমান শিমুল শিকদার, বরিশাল জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক রেশমা রহমান, উপজেলা বিএনপির সদস্য দুলাল চন্দ্র সাহা, যুবদলের সদস্য সচিব মো. ওবায়দুল হক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, বরিশাল জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ আলম মিঠু, মহানগর ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আজিজুল ইসলাম, বাবুগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম রাফিল, উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মো. ফরিদ উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিন্টু, রহমতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. রাজন সিকদার, উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আতিক আল আমিন ও সদস্য সচিব ইয়াসিন আরাফাতসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

আর আগে জয়নুল আবেদীন উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামে শহীদ শরীফ ওসমান হাদির শ্বশুর, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য সুলতান আহমেদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের খোঁজখবর নেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
