বাবুগঞ্জে জাপা ও আ’লীগের নেতাকর্মীদের বিএনপিতে যোগদান
বাবুগঞ্জ(বরিশাল)প্রতিনিধি ॥ বরিশালের বাবুগঞ্জে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যসহ জাতীয় পার্টি (জাপা) ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বিএনপিতে যোগদান করেছেন।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ–মুলাদী) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীনের কাছে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন।
চাঁদপাশা ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সভাপতি ও বাবুগঞ্জ উপজেলা জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দিন রাজের নেতৃত্বে জাপা ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বিএনপিতে যোগ দেন। যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সুলতান আহমেদ খান, সদস্য সচিব ওহিদুল ইসলাম প্রিন্স, বরিশাল জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট তসলিম উদ্দিনসহ দলীয় নেতৃবৃন্দ। বিএনপিতে যোগদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন—চাঁদপাশা ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য মামুন মোল্লা, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য নজরুল ইসলাম, পূর্ব চাঁদপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা মকবুল হোসেন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজসহ অন্যান্য নেতাকর্মী।
সদ্য যোগদানকারী নেতাকর্মীরা বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা সামনে থেকে এ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীনের পক্ষে কাজ করবেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, বিএনপির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে এবং নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করা যাবে।
এ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন বলেন, যারা আজ বিএনপিতে যোগদান করেছেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তারা বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে ধানের শীষকে বিজয়ী করে বাবুগঞ্জকে একটি আধুনিক ও উন্নত জনপদ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।
