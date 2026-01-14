Current Bangladesh Time
Wednesday January ১৪, ২০২৬ ৮:১৪ PM
Barisal News
Latest News
Home » ভোলা » ভোলা সদর » পার্থের নগদ টাকা ৭৬ লাখ; স্বর্ণ ১০০ ভরি, স্ত্রীর ৬০ ভরি
১৪ January ২০২৬ Wednesday ৬:৪৩:৩১ PM
Print this E-mail this

পার্থের নগদ টাকা ৭৬ লাখ; স্বর্ণ ১০০ ভরি, স্ত্রীর ৬০ ভরি

ভোলা প্রতিনিধি:

রাজনীতির আলোচনায় থাকা বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থের নিজের কেনা কোনো বাড়ি ও জমি নেই। পৈতৃক সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগের অংশীদার তিনি। একদিকে রাজনীতিবিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও ব্যবসায়ী তিনি। পার্থের নগদ টাকা রয়েছে সাড়ে ৭৬ লাখ এবং স্বর্ণালংকার ১০০ ভরি।

২০০৮ সালে তিনি বিএনপি জোট থেকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করে জয়ী হন। এবার দ্বিতীয়বারের মতো ভোলা-১ আসনের প্রার্থী হয়েছেন।

মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামা ও আয়কর রিটার্নে তার আয়-ব্যয়ের ও সম্পদ বিবরণ বিশ্লেষণে জানা গেছে, ব্যারিস্টার পার্থের ব্যাংকে জমা আমানতের পরিমাণ ৬৫ লাখ ৫৯ হাজার ১৭৯ টাকা। তার বছরে আয় ৪১ লাখ ৪১ হাজার ৪৫২ টাকা। বছরে ব্যয় ৩৭ লাখ ১৮ হাজার ৭৪৬ টাকা। তার নিজের  কেনা কোনো বাড়ি বা জমি নেই। পৈতৃক হিসেবে ১৩ দশমিক ২৯ শতাংশ জমির মধ্যে তিন ভাগের ১ ভাগের মালিক তিনি। নেই কোনো সঞ্চয়পত্র।

নির্বাচনের হলফনামার বিবরণ তথ্যে আন্দালিব রহমানের নগদ টাকা রয়েছে ৭৬ লাখ ৪৯ হাজার ৩৮৯ টাকা। স্ত্রী শেখ সায়রা শারমিনের নামে নগদ রয়েছে ২৬ হাজার ২৯৫ টাকা। ব্যাংকে জমা রয়েছে ৭২ লাখ ১৩ হাজার ৫৪৮ টাকা। স্ত্রীর নামে রয়েছে ১০ লাখ ৪৮ হাজার ৭০৫ টাকা। স্বর্ণালংকারের পরিমাণ ১০০ ভরি। স্ত্রীর জন্য রয়েছে ৬০ ভরি। অস্ত্রের মধ্যে একটি এনপিবি রিভলবার ও ১টি ২২ বোর রাইফেল রয়েছে।

অকৃষি জমি ৪ দশমিক ৪৩; যার মূল্য অজানা উল্লেখ রয়েছে। টাকার অংকে মোট সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ২৩ লাখ ৪১ হাজার ৫০ টাকা। তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ১০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। ব্যবসা থেকে তার আয় রয়েছে ৭ লাখ ৫২ হাজার ১০৭ টাকা। আইন পেশা  থেকেই বছরে আয় করেন ৩৩ লাখ ৮৯ হাজার ৩৪৫ টাকা। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বার-অ্যাট-ল। তার নামে রয়েছে আন্দালিব রহমান ফার্ম অ্যান্ড ফিশারিজ। ওই নামে জমা রয়েছে ৩৭ লাখ ৫শ টাকা। ব্রিটিশ স্কুল অব ল নামে ব্যাংকে টাকা রয়েছে ১ লাখ ৫৮ হাজার ১৯২ টাকা।

রাজনীতির পথচলায় তার বিরুদ্ধে ৮টি মামলা হয়েছে বলেও হলফনামায় উল্লেখ করা হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
জিয়াউল আহসানের বিচার শুরু
বরিশালে জনসমাগম করতে হলে লাগবে অনুমতি
বরিশালে জাল টাকাসহ ৪ কিশোর গ্রেফতার
বরিশালে আলমারি থেকে গুলি উদ্ধার, এক ব্যক্তি কারাগারে
সপ্তাহের ব্যবধানে বরিশালে ১৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে সবজির দাম

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 