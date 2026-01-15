Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » বরিশাল-৩: তারেক রহমানের নির্দেশে মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন বিএনপি বিদ্রোহী প্রার্থী সত্তার খান
১৫ January ২০২৬ Thursday ৭:৫৮:৩৪ PM
বরিশাল-৩: তারেক রহমানের নির্দেশে মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন বিএনপি বিদ্রোহী প্রার্থী সত্তার খান

বাবুগঞ্জ(বরিশাল)প্রতিনিধি: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনের (বিএনপির বিদ্রহী) স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাখিল করা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বিএনপি নেতা আঃ সত্তার খান। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনে করা তার আপিল আবেদনও প্রত্যাহার করেছেন বলে তিনি নিশ্চিত করেছেন।

বৃহস্পতিবার( ১৫ জানুয়ারী) সকালে দেয়া এক বিবৃতিতে আঃ সত্তার খান জানান, দেশ ও মানুষের সেবার প্রত্যয় থেকে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। তবে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশন থেকে তার মনোনয়ন ও আপিল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন নিবেদিত কর্মী হিসেবে দলের ঐক্য ও শৃঙ্খলা তার কাছে সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে দলীয় সংহতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, একজন সুশৃঙ্খল দলীয় কর্মী হিসেবে তিনি সবসময় তারুণ্যের অহংকার তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন। নিজের এ সিদ্ধান্তের পক্ষে এলাকাবাসী ও শুভানুধ্যায়ীদের সমর্থন ও ভালোবাসা কামনা করে আঃ সত্তার খান বলেন, “ইনশাআল্লাহ, আগামী দিনে সবাই মিলে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাব।”

এর আগে (১৪ জানুয়ারী) ঢাকার গুলশানের বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে তারেক রহমানের সাথে দেখা করে নিজের ফেসবুক পেইজে একটি ছবি পোস্ট করেন। দুটি ছবিতে তারেক রহমানের পাশে আঃ সত্তার খানকে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় দেখা যায়।

উল্লেখ্য, আঃ আব্দুল সত্তার খান বরিশাল-৩ আসনের মুলাদী উপজেলা বিএনপির সভাপতি, জেলা বিএনপির সদস্য। তিনি মুলাদী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে তিনি দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করেন। তার মনোনয়ন পত্র জেলা রিটার্নিং অফিসার অবৈধ ঘোষনা করলে তিনি নির্বাচন কমিশনে আপিল করে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
