Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » বরিশাল নগরীর আমানগঞ্জে ভবনের চিলেকোঠায় আগুন, ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত পদক্ষেপে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা
১৯ January ২০২৬ Monday ৭:০৬:০০ PM
বরিশাল নগরীর আমানগঞ্জে ভবনের চিলেকোঠায় আগুন, ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত পদক্ষেপে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা

নগর প্রতিনিধি:

বরিশাল নগরীর আমানগঞ্জে ভবনের চিলেকোঠায় আগুন, ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত পদক্ষেপে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা।

বরিশাল নগরীর আমানগঞ্জ এলাকার এনায়েতুল্লাহ স্কুল সড়কের একটি আবাসিক ভবনের চিলেকোঠায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত পদক্ষেপে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আমানগঞ্জ এলাকার আবদুল হান্নান মামুনের মালিকানাধীন ‘অবকাশ ভবন’-এর চিলেকোঠা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। পাশের একটি ভবন থেকে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা ভবনের বাসিন্দা শিমুলকে বিষয়টি জানান। পরে তিনি দ্রুত ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন।

খবর পেয়ে বরিশাল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় আগুনের ধোঁয়ায় ভবনের চারতলা পর্যন্ত অংশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ফলে কিছু সময়ের জন্য ভবনের ভেতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বরিশাল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন অফিসার রবিউল আলামিন জানান, চিলেকোঠায় দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ময়লার স্তুপ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ধোঁয়ার কারণে ভবনের চারতলা পর্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। পানি ব্যবহার করে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এতে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ঘটনার সময় ভবনের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। অগ্নিকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ধারণে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
