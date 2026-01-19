সৈয়দ রাসেল, কলাপাড়া.পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকাল ৪ টায় পৌর শহরের মংগলসুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলানায়তনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মংগলসুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুস সাকিব এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) সহকারী পরিচালক আদুজ্জামান খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাসলিমা বেগম। সমাবেশ ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী মা ও অভিভাবকর ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সমাবেশে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পাঠদান বিষয়ক কার্যক্রম তুলে ধরা হয় এবং বনভোজন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়ে অভিভাবকদের মতামত গ্রহন করা হয়।
অভিভাবক সুলতান রাসেল বলেন, মা অভিভাবক সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে দূরত্ব কমিয়ে আনা ও পাঠ দানের গুণগতমান উন্নয়ন হবে।অভিভাবক আসমা আক্তার বলেন বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এই সমাবেশের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই। আহ্বান জানাবো ধারাবাহিকভাবে এরকম সমাবেশর কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। মংগলসুখ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, নাজমুস সাকিব খান কনা বলেন, আমরা প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে মানুষের মত মানুষ তৈরি করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।
এজন্য আজকে মা ও অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করেছি যাতে মা ও অভিভাবকদের মতামত নিয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে, সঠিক শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। এই উপজেলায় স্কুলটি মডেল স্কুল হিসেবে রূপান্তর করতে পারি।সমাবেশ শেষে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেনীর মেধাধী শিক্ষার্থীদের পুরষ্কৃত করা হয়।
