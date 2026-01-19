Current Bangladesh Time
Tuesday January ২০, ২০২৬ ৫:২৩ AM
Barisal News
Latest News
Home » কলাপাড়া » পটুয়াখালী » কলাপাড়ায় মা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত
১৯ January ২০২৬ Monday ৯:১৫:৩৫ PM
Print this E-mail this

কলাপাড়ায় মা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সৈয়দ রাসেল, কলাপাড়া.পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকাল ৪ টায় পৌর শহরের মংগলসুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলানায়তনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মংগলসুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুস সাকিব এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) সহকারী পরিচালক আদুজ্জামান খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাসলিমা বেগম। সমাবেশ ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী মা ও অভিভাবকর ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পাঠদান বিষয়ক কার্যক্রম তুলে ধরা হয় এবং বনভোজন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়ে অভিভাবকদের মতামত গ্রহন করা হয়।

অভিভাবক সুলতান রাসেল বলেন, মা অভিভাবক সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে দূরত্ব কমিয়ে আনা ও পাঠ দানের গুণগতমান উন্নয়ন হবে।অভিভাবক আসমা আক্তার বলেন বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এই সমাবেশের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই। আহ্বান জানাবো ধারাবাহিকভাবে এরকম সমাবেশর কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। মংগলসুখ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, নাজমুস সাকিব খান কনা বলেন, আমরা প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে মানুষের মত মানুষ তৈরি করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

এজন্য আজকে মা ও অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করেছি যাতে মা ও অভিভাবকদের মতামত নিয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে, সঠিক শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। এই উপজেলায় স্কুলটি মডেল স্কুল হিসেবে রূপান্তর করতে পারি।সমাবেশ শেষে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেনীর মেধাধী শিক্ষার্থীদের পুরষ্কৃত করা হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে বাড়ছে রোটা ভাইরাসের প্রকোপ : আক্রান্তদের অর্ধেকই শিশু
ইতিহাসের সেরা নির্বাচন উপহার দেবে প্রশাসন: বরিশাল জেলা প্রশাসক
‘হ্যাঁ’ ভোটের মাধ্যমে কাউকে ফ্যাসিবাদী হতে দেয়া যাবে না:পিরোজপুরে উপদেষ্টা ফরিদা
বরিশালে প্রতিদিন ৯টি ডিভোর্স, বিচ্ছেদের আবেদনে এগিয়ে নারীরা
বরিশাল বিভাগের ২১টি আসন:ভোটযুদ্ধে পিছিয়ে পড়ল চরমোনাই-জামায়াত

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 